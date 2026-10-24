La astronauta Christina Koch expresó un mensaje de solidaridad y unidad durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026.

La astronauta Christina Koch, integrante de la misión Artemis II, expresó este viernes un mensaje de solidaridad y unidad durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026, celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Durante un discurso pronunciado en el evento, aseguró que la esencia humana se basa en “la necesidad de sentir amor”, y que los humanos no deberían esperar a episodios como la misión realizada en abril para reconocer a los otros como semejantes y “compañeros de tripulación”.

A partir de esta analogía, Koh manifestó que “hizo falta enviar a personas alrededor de la Luna para que el amor triunfara”, en referencia a cómo la exploración espacial ha generado un sentimiento de unidad que trascendió las fronteras nacionales.

La astronauta estadounidense Christina Koch en el Premio Pricesa de Asturias 2026. EFE

El mensaje de Christina Koch durante los Premios Princesa de Asturias 2026

La tripulante de la misión Artemis II de la NASA, que en abril hizo historia al orbitar la Luna, recibió el Premio Princesa de Asturias en la categoría de la Concordia. Según información de EFE, Koch señaló que aceptó el “privilegio” de ser una de las cuatro tripulantes de esta misión con “carácter universal”.

“Las repercusiones de los vuelos espaciales tripulados van mucho más allá de las fronteras del país que lanza el cohete. Cuando esas personas abandonan nuestro planeta, el mundo las lleva en sus corazones. Y eso conlleva una responsabilidad”.

En su mensaje durante la ceremonia, Koch reconoció que la misión espacial generó un sentimiento de unidad entre personas de distintas edades, países y contextos culturales, debido a su importancia simbólica e histórica.

Por tanto, expresó que “no hace faltar esperar a la próxima misión lunar para reconocer que todos los seres humanos somos compañeros de tripulación. Artemis no tiene por qué ser una anomalía en un mundo que, por lo demás, parece haberse vuelvo loco”. En este sentido, subrayó la importancia de amar, y resaltó que es un sentimiento que debería ponerse en práctica todos los días.

La astronauta también pidió a los ciudadanos que construyan el mundo en el que quieren vivir “en cada interacción, en cada calle” y que elijan “vivir sabiendo que la verdadera plenitud está en dar, no en recibir”.

La astronauta que ha hecho historia en la exploración espacial

La misión Artemis II no fue solamente un evento de magnitud histórica respecto a la exploración espacial, sino que también sentó un precedente sobre el papel de las mujeres en la astronáutica.

Christina Koch rompió múltiples récords a lo largo de su trayectoria profesional: en 2019, realizó la primera caminata espacial 100% femenina junto a su compañera Jessica Meir, que se consolidó como la primera actividad fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI) sin presencia de astronautas hombres.

Posteriormente, pasó 328 días seguidos en el espacio entre 2019 y 2020, una misión que le permitió obtener el récord de permanencia continua para una mujer. Incluso, sirvió a la NASA para estudiar cómo reacciona el cuerpo humano femenino frente a vuelos espaciales de larga duración.

La misión Artemis II hizo que Christina Koch se consagrara como la primera mujer de la historia en salir de la órbitra terrestre baja. EFE

Por último, en abril de 2026, la misión Artemis II hizo que Christina Koch se consagrara como la primera mujer de la historia en salir de la órbitra terrestre baja, dejar atrás el campo magnético del planeta y llegar al espacio profundo tras rodear la Luna.

Los logros de Christina Koch representan un avance para la exploración espacial y para el papel de las mujeres en la historia de la NASA . Es por eso que la astronauta destacó que Artemis II trascendió las fronteras nacionales y consiguió unir a personas de distintas partes del mundo.

A su vez, Koch recordó que la tripulación había adoptado el lema “una misión de todos y para todos”, frase que refleja el carácter universal de una expedición que también le valió el reconocimiento del Premio Princesa de Asturias de la Concordia.