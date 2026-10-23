Feijóo ha protagonizado una polémica tras afirmar que el PP estaba en contra de subir el salario medio.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cuestionado las propuestas del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre derechos sociales y económicos.

Bolaños ha criticado las intenciones del candidato popular en materia de igualdad, pensiones, bajas laborales y aborto , al considerar que sus propuestas anticipan posibles recortes en los derechos de los ciudadanos.

Por otro lado, Feijóo también ha protagonizado una polémica por sus declaraciones sobre los salarios, después de afirmar durante la entrevista que el PP estaba en contra de subir el salario medio.

Sin embargo, según ha informado la agencia EFE, fuentes del Partido Popular han reconocido que se trató de un lapsus y han insistido en que el objetivo de Feijóo es incrementar tanto el salario mínimo como el salario medio.

Félix Bolaños ha cuestionado a Alberto Nuñez Feijóo tras sus declaraciones sobre la negativa del PP a aumentar el salario medio.

Bolaños critica las propuestas de Feijóo sobre igualdad, pensiones y aborto

Durante unas declaraciones a la prensa realizadas al margen de un acto en A Coruña, Félix Bolaños ha agradecido irónicamente al líder del PP por expresar de manera abierta los recortes que tendría previstos si llegara al Gobierno.

El ministro ha señalado que las declaraciones de Feijóo dan a conocer sus intenciones en materia de igualdad, pensiones, bajas laborales y aborto , antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La reacción se produjo después de que Feijóo planteara en una entrevista con la Cadena SER la posibilidad de reabrir el debate sobre si las menores de 16 y 17 años deben contar con la autorización de sus padres para interrumpir voluntariamente un embarazo. El candidato popular defendió la conveniencia de revisar esta cuestión, aunque no anunció una reforma concreta de la legislación vigente.

Frente a estas declaraciones, Bolaños ha advertido que “nadie podrá decir que no estaba avisado”, en referencia a las medidas que podría impulsar un eventual Gobierno del PP.

Además, el ministro ha afirmado que “nosotros somos el gobierno de la gente; ellos, si suman, serán el gobierno contra la gente. Sobre todo, contra las mujeres”, recogió EFE.

Feijóo aclara sus declaraciones sobre la subida del salario mínimo y medio

Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo ha aclarado su posición respecto de los salarios, después de la confusión producidas por las declaraciones durante la entrevista en la cadena SER.

En un momento de la conversación, el candidato popular aseguró que “el Partido Popular está en contra de subir el salario medio”, a pesar de que previamente había manifestado su intención de incrementar tanto el salario mínimo como el salario medio.

Según informaron a EFE fuentes de Génova, la declaración fue consecuencia de un lapsus, por lo que el dirigente del PP publicó posteriormente un mensaje en su cuenta de X para precisar sus propuestas económicas.

Alberto Núñez Feijóo ha aclarado que su compromiso es "subir el salario mínimo y también el salario medio” tras la polémica por sus dichos en una entrevista. Fuente: EFE Jorge Zapata

“Mi compromiso es subir el salario mínimo y también el salario medio”, ha expresado Feijóo, quien considera que ambas medidas deben contribuir a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Asimismo, el líder popular ha señalado que “a diferencia de lo que sucede con un Gobierno d el PSOE, todo incremento de SMI quedará exento de IRPF SIEMPRE. Por ley y automáticamente” .

Durante la entrevista, Feijóo también había cuestionado la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con las subidas del salario mínimo, al considerar que los incrementos salariales podrían traducirse en una mayor recaudación tributaria.