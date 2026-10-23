Pedro Sánchez afronta la recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre con escándalos dentro de su partido.

Las elecciones generales del 29 de noviembre están cada vez más cerca. A 36 días de la cita con las urnas, el PSOE afronta la recta final de la precampaña con varios frentes judiciales abiertos que afectan a su entorno.

Por un lado, la Fiscalía Anticorrupción propone investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por malversación. Por otro, el juez del caso Leire exige al partido información sobre sus abogados, mientras la exmilitante socialista Leire Díez se querella contra el PP por un vídeo hecho con inteligencia artificial.

Aunque son asuntos judiciales distintos, los tres acontecimientos coinciden en plena cuenta atrás electoral y tras la declaración de Pedro Sánchez en “La Revuelta” el día de ayer. Allí dijo que lo que más lamentaba de sus años en el gobierno eran los casos de corrupción que han afectado a su partido, especialmente el del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

La Fiscalía propone investigar a Zapatero por malversación

Uno de los frentes que ha cobrado protagonismo afecta al expresidente Zapatero, sobre quien la Fiscalía Anticorrupción propone abrir una investigación por un posible delito de malversación de caudales públicos por no haber entregado a Patrimonio del Estado las joyas “de muy significativo valor” encontradas en su despacho cuando dejó la Presidencia.

La Fiscalía Anticorrupción pone el foco en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. J.J.Guillen

“El investigado José Luis Rodríguez Zapatero viene a reconocer que siendo Presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no los entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia”, expone la fiscal María Elena Lorente en su informe, al que ha tenido acceso EFE. A su juicio, ese delito no habría prescrito.

La fiscal se opone además a la comisión rogatoria a Arabia Saudí que pidió la defensa, porque el foco “no debe ponerse en ese país, sino en España”, en la sede de la Presidencia del Gobierno, donde, según Zapatero, recibió las joyas.

También recuerda que fue su propio Gobierno el que impulsó el “Código de Buen Gobierno”, que obliga a incorporar al Patrimonio del Estado los regalos de mayor relevancia institucional, y subraya que otro obsequio del mismo monarca, un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas, sí fue entregado en 2012.

Caso Leire: el PSOE tiene quince días para informar sobre sus abogados

Mientras la controversia sobre Zapatero vuelve al debate público, el PSOE también debe responder a un requerimiento judicial relacionado con el caso Leire.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire, ha dado un nuevo plazo de quince días al PSOE para que facilite “sin más demora” los datos de los abogados contratados por el partido entre 2021 y 2025.

El PSOE había pedido más tiempo a la espera de que el Consejo General de la Abogacía Española se pronunciara sobre el secreto profesional, y alegó que la campaña electoral y la dispersión de la documentación dificultaban recopilarla. Pedraz responde que esa consulta no paraliza su requerimiento y que esas circunstancias son “exclusivamente imputables al propio requerido”.

El juez rechaza además la “invocación genérica e indiscriminada” del secreto profesional y exige al partido que, si considera que algún documento lo vulnera, lo identifique “de forma precisa e individualizada” y justifique su exclusión.

Leire Díez se querella contra el PP por un vídeo hecho con IA

El caso Leire, además, ha trascendido el ámbito estrictamente judicial para convertirse en un nuevo motivo de enfrentamiento político.

Leire Díez, exmilitante socialista, sigue en el centro de la actualidad judicial. EFE/J.J. Guillén/Archivo

Leire Díez ha presentado ante la Audiencia Nacional una querella contra el PP por un vídeo hecho con inteligencia artificial, publicado el 21 de octubre en la web y las redes del partido, en el que se le atribuye “haber contratado a matones para quitar de en medio a una jueza”, en alusión a la magistrada que ha investigado al hermano del presidente del Gobierno.

Díez acusa al PP de calumnias con publicidad, delito contra la integridad moral y suplantación de identidad digital. Según la querella, el vídeo, que superó los 21 millones de visualizaciones en 16 horas, contiene afirmaciones “absoluta y rotundamente falsas” y le ha causado un grave perjuicio personal y familiar.

Su defensa pide la retirada urgente del vídeo, que el PP identifique a los responsables de su creación y publicación y que la Guardia Civil registre la sede del partido para acceder a sus servidores y ordenadores.

Este episodio incorpora una nueva dimensión a la controversia del caso Leire con el uso de contenidos generados con inteligencia artificial en la confrontación política.

Con información de EFE-.