La mezcla de vinagre, maicena y agua es una de las recetas caseras que se pueden utilizar para limpiar los cristales y los espejos del hogar. Esta combinación aparece en una guía de la División de Agricultura de la Universidad de Arkansas, en Estados Unidos, que reúne distintas alternativas para elaborar productos de limpieza con ingredientes cotidianos.

La propuesta permite preparar una solución sencilla con agua tibia y dos ingredientes habituales en casa. En su sitio web, también han detallado otras fórmulas para la limpieza de ventanas, espejos y diferentes superficies, además de recomendaciones para utilizar los productos caseros de forma segura.

Cómo preparar la mezcla de vinagre, maicena y agua para limpiar los cristales

La guía de la Universidad de Arkansas sobre limpiadores caseros ecológicos incluye una receta específica para limpiar ventanas y espejos. Para prepararla, se necesitan los siguientes ingredientes:

1/4 de taza de vinagre.

1 cucharada de maicena.

1 litro de agua tibia.

La limpieza de los cristales requiere elegir los productos adecuados y utilizar un paño que no deje residuos. Shutterstock

El procedimiento consiste en incorporar los ingredientes en un pulverizador y mezclarlos bien. Después, se aplica la solución sobre la superficie que se desea limpiar.

Por qué el vinagre se utiliza en los limpiadores caseros

Por su carácter ácido, el vinagre puede ayudar a eliminar depósitos minerales, restos de suciedad y algunas manchas.La guía también señala que puede utilizarse para limpiar cafeteras, superficies cromadas, utensilios de cocina y encimeras.

Además, recoge recetas para distintas tareas domésticas que combinan el vinagre con agua y otros ingredientes. Sin embargo, el resultado puede depender de la cantidad de producto utilizada, la suciedad acumulada y el paño con el que se seque la superficie.

Las preparaciones caseras deben utilizarse con precaución y nunca mezclarse con productos químicos incompatibles. Shutterstock

Qué precauciones debes tener al utilizar limpiadores caseros

La Universidad de Arkansas recomienda comenzar con los productos más suaves y probar alternativas más potentes solo cuando sea necesario. También destaca la utilidad de los paños de microfibra para las tareas de limpieza.

Entre las principales medidas de seguridad, la institución advierte que los limpiadores caseros no deben ingerirse y que las mezclas deben mantenerse fuera del alcance de los niños y alejadas de los alimentos.

Además, es fundamental no mezclar nunca lejía con vinagre ni con otros productos de limpieza, ya que estas combinaciones pueden liberar gases tóxicos. Los productos químicos deben conservarse en sus envases originales y las soluciones preparadas deben identificarse correctamente.