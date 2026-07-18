Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este sábado, 18 de julio de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,58 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,8 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,64 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 1.11% en el precio de la gasolina y del 1.85% en el del gasóleo.

Fuente: narrativas-es

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este sábado, 18 de julio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.495 euros hasta los 1.899 euros

Barcelona: 1.509 euros hasta los 1.805 euros

Valencia: 1.469 euros hasta los 1.784 euros

Granada: 1.489 euros hasta los 1.777 euros

Ceuta: 1.478 euros hasta los 1.478 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy sábado 18 de julio en España?

Durante este sábado, 18 de julio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.429 euros hasta los 1.839 euros

Barcelona: desde los 1.374 euros hasta los 1.739 euros

Valencia: desde los 1.397 euros hasta los 1.745 euros

Granada: desde los 1.409 euros hasta los 1.709 euros

Ceuta: desde los 1.458 euros hasta los 1.458 euros

Zaragoza: desde los 1.446 euros hasta los 1.709 euros.

Málaga: desde los 1.498 euros hasta los 1.733 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es gasolina sin plomo de 95 octanos (RON), la opción estándar para la mayoría de coches; ayuda a evitar la detonación, ofrece rendimiento estable y eficiencia adecuada y contribuye a cuidar el motor.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.704 euros y el máximo es de 1.909 euros

Barcelona: desde 1.599 euros hasta los 1.949 euros

Valencia: desde 1.635 euros hasta los 1.909 euros

Granada: desde 1.639 euros hasta los 1.919 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Conduce suave y mantén una velocidad constante; anticipa el tráfico. Usa el control de crucero cuando sea seguro.

Mantén la presión correcta de los neumáticos y evita llevar peso innecesario. Realiza el mantenimiento a tiempo (aceite y filtros).

Evita aceleraciones y frenadas bruscas. Apaga el motor en paradas largas y usa el aire acondicionado con moderación.