Renfe lanzó Pase Vía, una innovadora promoción que permite viajar en los servicios de tren de Avant con descuentos de hasta un 90%, un beneficio clave en España para quienes se desplazan frecuentemente por motivos de trabajo, estudios o rutina diaria. Esta nueva forma de viajar, disponible desde el 1 de enero de 2026, se basa en el principio “paga según viajas”: solo abonas por los trayectos que realmente realizas, sin pagos anticipados ni riesgo de perder viajes por caducidad. El sistema ofrece descuentos progresivos que aumentan cuanto más viajas. En principio, es del 45% sobre la tarifa base para los primeros viajes (del 1 al 10), y se incrementa automáticamente según el número de desplazamientos acumulados. Para los usuarios más frecuentes, que completen 120 o más viajes en un trimestre, el descuento por trayecto puede llegar al 90%, logrando un descuento medio superior al 72% durante todo el periodo. Con un precio medio de billete sencillo Avant de 22,80 euros, una persona que viaja con frecuencia podría gastar más de 5000 euros al año en trayectos habituales. Gracias a Pase Vía, este coste se reduce drásticamente: con el descuento del 45% inicial, el gasto anual baja a unos 2760 euros, y en casos de alta recurrencia, puede quedar en torno a 1400 euros, lo que representa un ahorro de más de 3600 euros anuales. Esta promoción complementa las bonificaciones prorrogadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que aplican un 50% adicional en los abonos Avant desde el 1 de enero de 2026. Así, cada viaje combina el 50% bonificado más el descuento progresivo del Pase Vía (empezando en 45% y subiendo hasta 90%). Pase Vía destaca por su flexibilidad: las reservas son gratuitas y se pueden cancelar sin coste hasta 60 minutos antes de la salida del tren. Además, no está limitado a un único origen-destino, permitiendo viajar en cualquier trayecto de servicios Avant de la red. De esta manera, el usuario gestiona todo en tiempo real a través de la web de Renfe, consultando desplazamientos y pagos. Para acceder a la promoción, solo deben seguir un sencillo proceso gratuito: La suscripción al descuento es personal, nominativa e intransferible, con medidas antifraude (como bloqueo temporal en caso de detección irregular). Existe un requisito mínimo de uso: 20 viajes durante un trimestre natural o 10 viajes en 45 días. Si no se alcanza esta cifra, se aplica un cargo por la diferencia, calculado sobre el trayecto origen-destino más utilizado.