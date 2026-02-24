Barcelona afronta un nuevo frente sindical en uno de sus servicios estratégicos. CCOO ha convocado huelga en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) del 2 al 4 de marzo, en plena celebración del Mobile World Congress (MWC), ante lo que califica como “inmovilismo” de la empresa pública para mejorar las condiciones salariales. El anuncio se produce en un contexto de alta presión logística para la ciudad, que cada año recibe a decenas de miles de visitantes por el congreso tecnológico. El sindicato advierte que no se puede iniciar la negociación del nuevo convenio colectivo, que vence a finales de año, sin antes resolver los incumplimientos del actual. La convocatoria se suma a los paros impulsados por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), organización minoritaria en FGC, que ya había anunciado interrupciones para el 24 y 25 de febrero, además de los días 2, 3 y 4 de marzo. CCOO sostiene que lleva meses recogiendo el malestar de la plantilla y acusa a la dirección de FGC de incumplir los acuerdos alcanzados en septiembre de 2024, que entonces permitieron desconvocar una huelga prevista para ese mismo mes. Según el sindicato, esas reclamaciones se trasladaron de forma formal a la empresa, aunque en varias ocasiones no hubo respuesta. En su comunicado, la organización detalla el calendario de la huelga. El 2 de marzo el paro será de jornada completa. El 3 y el 4 de marzo se desarrollará por franjas horarias: de 02:00 a 06:00, de 06:00 a 10:00 y de 14:00 a 18:00 horas. Estas interrupciones afectan a tramos clave del servicio en horas punta. El sindicato enmarca la protesta en la necesidad de desbloquear mejoras salariales y garantizar el cumplimiento de los compromisos vigentes antes de abrir una nueva negociación colectiva. La coincidencia con el MWC refuerza la visibilidad del conflicto y aumenta la presión sobre la compañía y la administración catalana. Fuentes de FGC aseguran que el diálogo con los sindicatos permanece abierto y destacan la colaboración en el proceso de mediación impulsado por el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat. La empresa insiste en que mantiene canales activos para abordar las discrepancias. La dirección también subraya que el sistema de gestión de la seguridad implantado en la compañía garantiza los niveles alcanzados en este ámbito. Remarca que la seguridad constituye el criterio que prevalece por encima de cualquier otro en la operativa ferroviaria. En plena semana clave para la proyección internacional de Barcelona, el pulso entre la representación sindical y la empresa pública introduce incertidumbre sobre la movilidad.