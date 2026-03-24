Un descubrimiento paleontológico sin precedentes sacudió el mundo de la ciencia: en España se encontró una nueva especie fósil de dimensiones gigantescas, nunca antes vista, que data de hace más de 100 millones de años. Este hallazgo único, ocurrido en el yacimiento de ámbar de El Soplao, en Cantabria, revela una avispa del género Cretevania perteneciente al grupo de las avispas evánidas, con características morfológicas extraordinarias que la convierten en un tesoro científico. La especie, bautizada como Cretevania orgonomecorum, vivió durante el Cretácico, hace aproximadamente 105 millones de años. Lo que más sorprende es su enorme tamaño y una estructura de antenas y venación alar completamente inédita hasta ahora. Sus rasgos únicos no solo diferencian a esta avispa de cualquier otra conocida, sino que además aportan nuevos caracteres diagnósticos que permitirán delimitar especies en futuras investigaciones paleontológicas. Se trata de una inclusión fósil preservada en ámbar, un material que permitió mantener intactos detalles tan delicados como la venación de sus alas y la forma de sus antenas. El yacimiento de El Soplao, en Cantabria, es uno de los enclaves más importantes de España para el estudio del ámbar fósil. Con más de 15.000 inclusiones documentadas y alrededor de 30 especies ya descritas, este sitio se consolida como un referente mundial en paleontología de insectos del Cretácico. El hallazgo no solo confirma la extraordinaria riqueza paleontológica del ámbar español, sino que también resalta su valor como fuente clave de información sobre la diversidad de insectos en una época crucial de la historia de la Tierra. El descubrimiento ha sido posible gracias a un equipo internacional de investigadores que incluye especialistas del IGME-CSIC (Instituto Geológico y Minero de España), la Universidad de Barcelona, la Academia de Ciencias de China, el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford y la Universidad de Valencia. La investigación, publicada en la prestigiosa revista científica Palaeoentomology, ha contado con el apoyo financiero del Gobierno de Cantabria, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Generalitat Valenciana. Según Enrique Peñalver, investigador del IGME-CSIC, este hallazgo “amplía nuestro conocimiento sobre la evolución de las avispas evánidas”. Además, el grupo al que pertenece esta nueva especie podría actuar como “fósil guía” para datar depósitos cretácicos en otras partes del mundo, dada su amplia distribución y diversidad en el registro fósil. Luis Martínez Abad, consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, destacó que “el ámbar de El Soplao es una gran fuente de información científica” y posiciona al yacimiento como uno de los más destacados a nivel global.