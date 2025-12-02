La AEMPS retira una crema de belleza por contener una bacteria peligrosa. Qué hacer si se la tiene en casa.

La seguridad en los productos cosméticos es una preocupación creciente en un mercado saturado de opciones. Quienes eligen una crema corporal lo hacen confiando en que su aplicación no pondrá en riesgo su salud. Sin embargo, cuando las autoridades sanitarias detectan una amenaza bacteriana, las consecuencias pueden ser inmediatas.

Esa es la situación actual del producto The Cocoa Cloud de la marca Yepoda, una crema de belleza que ha sido retirada del mercado por orden de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). El motivo: la presencia de una bacteria potencialmente peligrosa para la salud.

The Cocoa Cloud ha sido retirada tras detectarse una bacteria en el lote SR335, distribuido como parte del calendario de adviento 2025. AEMPS

Retiran The Cocoa Cloud por presencia de bacteria nociva

La AEMPS ha ordenado el cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación del lote SR335 del cosmético The Cocoa Cloud, una manteca corporal distribuida en España exclusivamente a través de la web de Yepoda como parte de su calendario de adviento 2025.

El análisis reveló la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa, detectada tras el uso del producto. Esta contaminación, según informó la agencia, responde a una falla en la eficacia del conservante de la crema. “El sistema conservante de The Cocoa Cloud - Limited Edition no está actuando con la eficacia necesaria”, explicó la marca.

La empresa ha comenzado la recuperación del lote y ha notificado por correo electrónico a los clientes. También se han facilitado instrucciones claras en su página web para devolver las unidades afectadas, siguiendo el protocolo exigido por las autoridades.

Pseudomonas aeruginosa: qué riesgos conlleva

La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria oportunista que puede provocar infecciones cutáneas, especialmente en personas con heridas, piel sensible o sistemas inmunitarios comprometidos. Su presencia en un producto de uso tópico representa un riesgo sanitario relevante.

Este caso subraya la importancia de un control riguroso en la fabricación de cosméticos, en especial aquellos destinados a la hidratación corporal. La contaminación, aunque puntual, ha puesto en evidencia un fallo en la formulación del conservante de este lote concreto.

Desde la AEMPS se ha recomendado a las personas que hayan adquirido este producto que eviten su uso de inmediato y se pongan en contacto con Yepoda para realizar la devolución. El código de lote, SR335, puede comprobarse en la etiqueta del envase.

Qué deben hacer las personas afectadas por la retirada

Los consumidores deben revisar si su unidad de The Cocoa Cloud corresponde al lote SR335. Si es así, se desaconseja totalmente su uso. En caso de duda, se puede contactar con el servicio de atención al cliente de Yepoda para aclaraciones y gestión del reembolso.

Además de la retirada del producto, las autoridades sanitarias autonómicas han sido informadas para realizar un seguimiento exhaustivo y verificar que no queden unidades disponibles en circulación.

La rapidez con la que se ha actuado demuestra la importancia de los sistemas de alerta sanitaria y el papel clave que juega la AEMPS en la protección de los consumidores frente a productos potencialmente inseguros.

Un llamado a extremar la precaución con cosméticos online

Este incidente refuerza la necesidad de actuar con precaución al adquirir cosméticos por internet, especialmente cuando se trata de ediciones limitadas o lanzamientos especiales. Aunque el producto en cuestión contaba con una reputación positiva, la falta de eficacia del conservante en el lote SR335 ha sido suficiente para justificar su retirada.

La bacteria Pseudomonas aeruginosa puede causar infecciones en la piel, especialmente en personas con defensas bajas o lesiones cutáneas. CDC / PHIL

La situación también plantea una reflexión más amplia: en un contexto de creciente consumo digital, es fundamental que las marcas garanticen no solo la calidad de sus fórmulas, sino también la seguridad microbiológica de cada lote antes de su distribución.

El caso de The Cocoa Cloud debe servir como advertencia y recordatorio: la calidad cosmética no es solo cuestión de texturas o fragancias, sino también de seguridad y control sanitario.