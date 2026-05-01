La convivencia en comunidades de propietarios genera anualmente un incremento de conflictos, donde el ruido se posiciona en los niveles más altos. Entre estos, los ladridos incesantes de un perro provocan tensiones cuando interrumpen el reposo o la paz del edificio. La Ley de Propiedad Horizontal brinda herramientas para abordar estas problemáticas. Uno de los preceptos que actúa como respaldo legal es el artículo 6, que autoriza a la comunidad a establecer normas internas de convivencia a través de sus estatutos. El texto legal estipula que la junta de propietarios tiene la facultad de aprobar reglas relativas al uso de los inmuebles y de los elementos comunes, siempre dentro de los límites establecidos por la ley. Si los estatutos incluyen estipulaciones sobre ruidos, tenencia de animales o actividades perturbadoras, la comunidad dispone de un fundamento normativo que le permite exigir el cese de conductas que afecten a los demás vecinos. La regulación no se limita a este aspecto. El artículo 7.2 de la misma normativa contempla acciones frente a actividades molestas, insalubres o perturbadoras. En este contexto, los ladridos repetitivos que exceden la tolerancia razonable en un entorno residencial pueden ser considerados como una alteración de la convivencia. En la práctica, si el edificio cuenta con reglas específicas sobre animales domésticos o sobre niveles de ruido, la comunidad puede invocarlas ante un incumplimiento. No se trata de prohibir la tenencia de mascotas de forma arbitraria, sino de garantizar que su presencia no afecte derechos básicos como el descanso. El artículo 6 reconoce la capacidad de la comunidad para dotarse de estatutos propios. Estas normas internas pueden regular aspectos cotidianos como horarios de uso de zonas comunes, instalación de determinados elementos o límites en materia de ruidos. La validez de estos estatutos depende de su aprobación conforme a las mayorías exigidas por la ley y de su inscripción cuando resulte necesaria. Una vez vigentes, obligan a todos los propietarios y ocupantes, incluidos quienes arriendan una vivienda. El primer paso suele ser la vía amistosa. El diálogo directo con el propietario del animal permite exponer el problema y buscar soluciones, tales como el adiestramiento, medidas de aislamiento o cambios en la rutina del perro. Cuando no existe respuesta o el conflicto se agrava, la comunidad puede acudir a los tribunales. El juez evaluará la frecuencia e intensidad del ruido, las denuncias previas, informes acústicos y el posible incumplimiento de normas internas o municipales. De forma paralela, los afectados pueden recurrir a ordenanzas locales sobre ruidos o a la normativa de protección animal, que establece límites horarios y obligaciones para los propietarios.