Viajar a los Estados Unidos con pasaporte español suele asociarse a un trámite relativamente simple: solicitar el ESTA, comprobar que la autorización esté aprobada y preparar el viaje. Sin embargo, esa autorización electrónica no funciona por sí sola. El documento utilizado para viajar también debe cumplir una condición técnica esencial.

El requisito que puede cambiarlo todo es el pasaporte electrónico o biométrico. Las autoridades estadounidenses exigen que los viajeros que ingresen bajo el Programa de Exención de Visado posean un pasaporte con chip integrado.

Esto también se aplica a los pasaportes temporales o de emergencia: si no son electrónicos, no son válidos para viajar sin visado al territorio estadounidense.

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El requisito del pasaporte español que podría bloquear la entrada a EE.UU.

Los ciudadanos españoles tienen la posibilidad de viajar a los Estados Unidos por motivos de turismo o negocios durante un periodo máximo de 90 días bajo el Visa Waiver Program, siempre que se ajusten a las condiciones establecidas en el programa. Entre estas condiciones se encuentra poseer una autorización ESTA vigente y un pasaporte electrónico que sea compatible con los controles migratorios de los Estados Unidos.

El aspecto delicado surge cuando un individuo viaja con un pasaporte provisional, temporal o de emergencia. Aunque dicho documento tenga validez, podría carecer de un chip electrónico. En esta situación, es probable que el viajero necesite un visado otorgado por las autoridades estadounidenses, dado que el pasaporte no satisface los requisitos del programa de exención.

El Departamento de Estado de los EE.UU. establece que los pasaportes temporales o de emergencia de las naciones que forman parte del programa deben ser electrónicos para poder utilizarse sin necesidad de un visado.

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El ESTA no es suficiente si el pasaporte no es biométrico

El ESTA permite viajar hacia los Estados Unidos dentro del sistema de exención de visado; sin embargo, no sustituye a una visa ni asegura la entrada al país. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aclara que una autorización aprobada no satisface los requisitos legales de una visa cuando esta es necesaria.

Esto implica que el viajero puede poseer el ESTA al día y, aun así, enfrentar inconvenientes si el pasaporte utilizado no cumple con las condiciones técnicas.

Adicionalmente, el permiso está vinculado a los datos del documento con el que se solicitó. Si el viajero cambia de pasaporte, es imprescindible revisar la autorización antes de embarcar, ya que cualquier discrepancia entre el documento y la solicitud podría ocasionar demoras o rechazos.

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Antes de adquirir un billete o presentarse en el aeropuerto, es recomendable verificar tres aspectos: que el pasaporte español sea biométrico, que el ESTA esté vigente y que la información del permiso coincida exactamente con el documento de viaje. El chip electrónico constituye una condición esencial del sistema, ya que permite verificar digitalmente la identidad del titular.

Asimismo, es importante prestar atención a los documentos emitidos por urgencia. Un pasaporte provisional puede resolver una situación consular específica, pero ello no implica que sea válido para ingresar a cualquier país bajo las mismas condiciones que un pasaporte ordinario.

En el caso de los EE.UU., la exigencia de un pasaporte electrónico se mantiene incluso para documentos temporales o de emergencia cuando se busca viajar sin visado.