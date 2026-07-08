Trump reaviva la disputa por Groenlandia y Europa responde con un respaldo cerrado a Dinamarca. Fuente: Shutterstock / EFE / Producción.

Donald Trump volvió a colocar a Groenlandia en el centro del debate internacional al asegurar, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, que la isla “es muy importante” para Estados Unidos, pero “no lo es para Dinamarca”.

El mandatario sostuvo que Washington necesita controlar ese territorio por razones de seguridad global y calificó la situación actual como “un gran problema” que planteó ante los aliados de la Alianza Atlántica.

Además, el presidente estadounidense afirmó que Estados Unidos cometió un error al devolver el control de Groenlandia a Dinamarca tras la Segunda Guerra Mundial. Según Trump, Washington protegió la isla durante la ocupación nazi de Dinamarca y nunca debió restituir la administración del territorio a Copenhague.

¿Cómo respondió Dinamarca y la Unión Europea?

Las declaraciones de Trump recibieron un rechazo inmediato por parte del Gobierno danés. La primera ministra, Mette Frederiksen, reiteró que Groenlandia “no está en venta” y aseguró que Dinamarca defenderá “cada pulgada de su territorio”. También recordó que corresponde exclusivamente al pueblo groenlandés decidir su futuro dentro del marco de su autonomía.

Mette Frederiksen, reiteró que Groenlandia “no está en venta” y aseguró que Dinamarca defenderá “cada pulgada de su territorio”.

La Comisión Europea respaldó esa postura y reiteró que cualquier decisión sobre Groenlandia compete únicamente a los groenlandeses y a Dinamarca. El portavoz comunitario Olof Gill destacó que la integridad territorial, la soberanía nacional y el respeto de las fronteras constituyen principios esenciales del derecho internacional, al tiempo que expresó la solidaridad plena de la Unión Europea con Copenhague.

A ese respaldo se sumaron los líderes de Islandia, Países Bajos y Letonia, quienes defendieron la soberanía danesa sobre el territorio ártico y coincidieron en la necesidad de reforzar la seguridad en esa región frente a los crecientes desafíos geopolíticos.

¿Qué anunció Francia sobre la seguridad del Ártico?

El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó que Francia incrementará su participación en la defensa del Ártico mediante una mayor presencia militar en las operaciones de la OTAN en el norte de Europa. París colaborará junto a Finlandia y Suecia en las rotaciones de las Fuerzas Terrestres Avanzadas desplegadas en territorio finlandés.

¿Qué anunció Francia sobre la seguridad del Ártico? Fuente: EPA/AFP POOL LUDOVIC MARIN / POOL

Macron explicó que soldados franceses participarán en esas misiones con el objetivo de fortalecer la seguridad del denominado “Gran Norte”. El mandatario también defendió una mayor autonomía estratégica europea, basada en un incremento del gasto en defensa, una mayor implicación de los países europeos y el fortalecimiento de la industria militar del continente.

Las nuevas declaraciones de Trump vuelven a tensionar la relación entre Washington y varios de sus aliados europeos, en un momento en que el Ártico adquiere una importancia estratégica creciente por su posición geográfica, sus recursos naturales y el aumento de la competencia entre las principales potencias mundiales.