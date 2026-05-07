Durante un tiempo, el pasaporte válido era suficiente para acceder a Madrid, Barcelona o cualquier capital europea. No obstante, esta circunstancia se encuentra en umbral de un cambio notable. La Comisión Europea ha comunicado que el nuevo sistema “iniciará sus operaciones en el último trimestre de 2026” y, por el momento, “no se requiere ninguna acción de los viajeros” hasta que se notifique la fecha exacta. Resulta crucial estar al tanto de los procedimientos, plazos y excepciones para eludir sorpresas en el aeropuerto. Bruselas ha determinado la fecha definitiva para la implementación del ETIAS, un permiso previo análogo al ESTA estadounidense, cuyo propósito es filtrar riesgos antes de que los viajeros aborden el avión. En primer lugar, según el Consejo de la UE, el sistema permitirá identificar a las personas que puedan suponer una amenaza a la seguridad antes de que lleguen y contribuirá a prevenir la inmigración ilegal, así como a reducir las colas en las fronteras. Por otro lado, el ETIAS es una autorización electrónica que deberán solicitar todos los ciudadanos de países exentos de visado que deseen ingresar al espacio Schengen por estancias cortas, es decir, por un período de hasta 90 días. Finalmente, la hoja de ruta ha sido establecida: en primer lugar, se ha activado el sistema de Entradas y Salidas (EES) en octubre de 2025 y, se prevé que el ETIAS será obligatorio para el último trimestre de 2026, con un período de adaptación que se extenderá a lo largo de 2027. A partir de 2027, todos los ciudadanos de países que actualmente no requieren visado para entrar al espacio Schengen deberán obtener el ETIAS antes de realizar su viaje. Esta normativa abarca a viajeros de más de 60 naciones, entre las que se encuentran algunos de los viajeros frecuentes: La medida no afectará a ciudadanos de la Unión Europea ni del espacio Schengen, quienes podrán continuar viajando sin necesidad de esta autorización. No obstante, aquellos que tengan doble nacionalidad y utilicen un pasaporte no europeo deberán solicitar el ETIAS para poder ingresar. La autorización de viaje ETIAS tendrá un costo de 7 euros. Este cargo estará exento para quienes sean menores de 18 años o mayores de 70. Además de la exención por edad, las personas que dependan de ciudadanos de la UE también estarán exentas de este pago. No hay tarifas adicionales ni necesidad de visitar el consulado: todo el proceso se realiza en línea.