En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este viernes, 17 de julio de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 72.425,12 euros. El valor de apertura refleja una variación del -2,2399986 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos tres días, mientras que el euro se ha mantenido estable. Esto indica que el interés por el Bitcoin podría estar disminuyendo, al contrario de la estabilidad del euro.

En la última semana, Bitcoin registró una leve caída del -0.33%, indicando estabilidad relativa en el corto plazo; no obstante, en el último año acumula un descenso del -39.33%, evidenciando una evolución bajista y una rentabilidad negativa para los inversores que mantuvieron posiciones durante ese periodo, acorde con la alta volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

En la última semana, la volatilidad de Bitcoin fue del 35.52%, que es menor que la volatilidad anual del 35.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.