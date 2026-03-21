Estados Unidos mantiene abierto el acceso sin visado para ciudadanos españoles, siempre que cumplan con un requisito esencial: tramitar previamente la autorización electrónica ESTA. Este sistema, que también beneficia a otros países incluidos en el programa, se ha consolidado como la vía más utilizada para viajes cortos por turismo o negocios. Para los viajeros desde España, el proceso resulta obligatorio antes de embarcar y forma parte de los controles de seguridad implementados por las autoridades estadounidenses. Sin esta autorización, no se permite el ingreso ni siquiera para escalas en territorio norteamericano. El permiso ESTA (Electronic System for Travel Authorization) está enmarcado dentro del Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program), al que pertenece España junto a más de 40 países. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, este sistema permite estancias de hasta 90 días sin necesidad de tramitar una visa tradicional, siempre que el viaje tenga fines turísticos, de negocios o tránsito. Desde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se advierte que la aprobación del ESTA no garantiza el ingreso automático al país. La decisión final recae en los agentes migratorios en el punto de entrada. Además, el pasaporte debe ser electrónico y estar en vigor durante toda la estancia prevista. Los ciudadanos españoles deben completar obligatoriamente la solicitud del ESTA antes de viajar. El trámite se realiza de forma online en la web oficial del Gobierno de Estados Unidos y requiere completar un formulario con datos personales, información del pasaporte y preguntas de seguridad. Una vez aprobada, la autorización suele tener una validez de dos años o hasta que caduque el pasaporte. Durante ese período, permite múltiples entradas al país, siempre que cada estancia no supere los 90 días establecidos por el programa. Las autoridades recomiendan gestionar el ESTA con antelación suficiente, ya que, aunque muchas solicitudes se aprueban en pocas horas, algunas pueden requerir revisiones adicionales. Sin esta autorización previa, las aerolíneas no permiten el embarque desde España hacia Estados Unidos. Además de España, el Programa de Exención de Visado incluye a países como Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur o Australia. Todos ellos pueden acceder a Estados Unidos sin visado, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y obtengan el ESTA antes del viaje. Entre las condiciones principales se encuentra que el motivo del viaje sea turismo, negocios o tránsito, y que el viajero no haya superado previamente el tiempo máximo de estancia permitido. También existen restricciones para quienes hayan visitado determinados países considerados de riesgo en los últimos años. Por último, las autoridades estadounidenses recuerdan que el control definitivo se realiza en frontera. Los agentes pueden solicitar documentación adicional, como billetes de regreso o reservas de alojamiento, para verificar que se cumplen las condiciones del programa.