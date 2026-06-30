Ya es oficial | Estados Unidos pedirá la VISA a todos los ciudadanos europeos que quieran ingresar al país: quiénes afecta la medida

Los ciudadanos de varios países europeos podrán seguir viajando a Estados Unidos sin necesidad de una visa para estancias cortas, pero deberán cumplir con las condiciones establecidas por el Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program).

En determinados casos, ese beneficio deja de estar disponible y será obligatorio iniciar el trámite de un visado antes de ingresar al país.

Las autoridades estadounidenses recordaron cuáles son los supuestos en los que un ciudadano europeo pierde el derecho a utilizar el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) y debe solicitar una visa. La medida afecta tanto a viajes de turismo como a desplazamientos por negocios o para asistir a eventos como el Mundial de fútbol.

¿Qué ciudadanos españoles deberán solicitar una visa para viajar a Estados Unidos?

Aunque la mayoría de los ciudadanos españoles puede ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios durante un máximo de 90 días mediante una autorización electrónica ESTA, existen situaciones en las que ese permiso deja de ser válido y el visado pasa a ser obligatorio.

Las autoridades estadounidenses recordaron cuáles son los supuestos en los que un ciudadano europeo pierde el derecho a utilizar el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) y debe solicitar una visa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Uno de los principales casos corresponde a las personas que hayan viajado a Cuba desde el 12 de enero de 2021 . Las autoridades estadounidenses establecen que esos viajeros ya no pueden utilizar el Programa de Exención de Visado (ESTA) y deberán solicitar una visa antes de ingresar al país.

También deberán tramitar un visado quienes tengan doble nacionalidad cubana y de un país que forme parte del Programa de Exención de Visado, como España. En estos casos, el ESTA no está disponible, independientemente del motivo del viaje.

Además, los ciudadanos españoles que tengan previsto permanecer en Estados Unidos durante más de 90 días tampoco pueden utilizar el ESTA y deberán solicitar el visado correspondiente según el motivo de su estancia.

Por otra parte, si la solicitud del ESTA es denegada, el viajero no podrá ingresar con el Programa de Exención de Visado . Para poder viajar deberá iniciar el procedimiento de solicitud de una visa en la Embajada de Estados Unidos.

¿Cómo se solicita la visa para viajar a Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten un visado deberán completar el formulario oficial DS-160, registrarse en el sistema de información de visados, abonar la tasa correspondiente y programar una cita en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, ya que es el único organismo en España autorizado para emitir estos documentos.

¿Cómo se solicita la visa para viajar a Estados Unidos?

Las autoridades estadounidenses recomiendan iniciar el trámite con suficiente antelación debido a la elevada demanda y a la disponibilidad limitada de citas. En los casos urgentes, como viajes cuya fecha sea anterior a la primera cita disponible, existe la posibilidad de solicitar una cita de emergencia siguiendo el procedimiento establecido por el servicio oficial de visados.

Por último, quienes viajen a Estados Unidos para asistir al Mundial de fútbol como espectadores deberán contar con un ESTA aprobado o con un visado B1/B2, según su situación particular. Aquellos que no puedan utilizar el ESTA por haber viajado a Cuba o por otra causa de exclusión deberán gestionar la visa antes de su viaje.