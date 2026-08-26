España prohibirá el ingreso y salida del país a ciudadanos y extranjeros que posterguen este trámite con su pasaporte.

En España, la renovación del pasaporte es un trámite clave para garantizar la movilidad internacional. La normativa vigente establece plazos claros para iniciar el proceso, con el objetivo de evitar demoras y complicaciones administrativas que puedan afectar a los ciudadanos.

El Ministerio del Interior permite comenzar la renovación cuando el documento se encuentra dentro de los últimos 12 meses de vigencia. Esta medida busca ordenar la demanda y facilitar la gestión de citas, especialmente en períodos de alta demanda.

No respetar estos tiempos puede derivar en inconvenientes. Las autoridades advierten que iniciar el trámite fuera del plazo recomendado puede implicar mayores tiempos de espera o requisitos adicionales que retrasen la obtención del documento.

España prohibirá el ingreso y salida del país a ciudadanos y extranjeros que posterguen este trámite con su pasaporte. Shutterstock

Renovación del pasaporte en España: guía para realizar el trámite

La renovación del pasaporte español debe llevarse a cabo de manera personal. El trámite se realiza en dependencias de la Policía Nacional o en consulados en el extranjero, siempre con cita previa.

Para finalizar el procedimiento, es fundamental presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, una fotografía actual y abonar la tasa correspondiente. Además, el solicitante debe presentarse en persona en la oficina designada.

La normativa oficial establece que “se puede solicitar un nuevo pasaporte cuando el anterior esté dentro de los últimos 12 meses de vigencia”. Este intervalo permite planificar con antelación y evitar que el documento expire sin haber comenzado la renovación.

España prohibirá el ingreso y salida del país a ciudadanos y extranjeros que posterguen este trámite con su pasaporte. Shutterstock

Consecuencias de no renovar el pasaporte a tiempo en España

No iniciar la renovación dentro del plazo recomendado puede ocasionar complicaciones para salir e ingresar al país. Las administraciones tienden a priorizar las solicitudes realizadas dentro de la ventana oficial , lo que puede perjudicar a aquellos que gestionan el trámite fuera de dicho periodo.

En la práctica, esta situación se traduce en demoras para conseguir turno, una mayor exigencia en la documentación y posibles verificaciones adicionales si el pasaporte ya ha expirado.

Asimismo, poseer un documento caducado puede complicar los viajes internacionales. En numerosas ocasiones, cruzar fronteras exige un pasaporte vigente, lo que convierte la renovación en un aspecto imprescindible para evitar inconvenientes.

Renovación del pasaporte: por qué conviene anticiparte

El pasaporte español no solo acredita la identidad, sino también la nacionalidad. Su vigencia varía de acuerdo a la edad del titular, con una duración de hasta 10 años para individuos mayores de 30 años. En los últimos años, la alta demanda de citas ha vuelto más exigente el proceso de renovación, especialmente en épocas cercanas a vacaciones.

Por ello, las autoridades recomiendan iniciar el trámite con antelación. La planificación es crucial. Anticiparse a los plazos permite acceder a turnos más ágiles y evita demoras que podrían repercutir en viajes o gestiones significativas. Mantener el pasaporte vigente sigue siendo una condición fundamental para la movilidad internacional.