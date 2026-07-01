Confirman un feriado y habrá un fin de semana largo en todo el país

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El calendario oficial contempla un feriado nacional que se convertirá en uno de los fines de semana largos más esperados del segundo semestre, beneficiando tanto a trabajadores como a estudiantes en todo el país.

La jornada corresponde a una de las conmemoraciones más importantes de la historia nacional y, al coincidir con un lunes, permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso. Además del impacto en las actividades laborales y educativas, se espera un incremento en los desplazamientos por carretera y en la actividad turística durante esas fechas.

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo en Colombia?

El próximo lunes 20 de julio de 2026 será feriado nacional por la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia, una de las fechas patrias más representativas del país.

Al caer lunes, el festivo dará lugar a un fin de semana largo, conformado por el sábado 18, el domingo 19 y el lunes 20 de julio. Durante esa jornada no habrá actividades laborales en la mayoría de las entidades públicas y privadas, salvo aquellas que prestan servicios esenciales o funcionan bajo turnos especiales.

¿Qué se conmemora el 20 de julio en Colombia?

El 20 de julio recuerda los acontecimientos ocurridos en 1810, cuando se produjo el llamado Grito de Independencia, considerado el inicio del proceso que llevó a la emancipación de Colombia del dominio español.

Millones de personas podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso gracias a una de las fechas más importantes del calendario oficial. (Fuente: Sutterstock) Fuente: Shutterstock TippaPatt

Cada año, esta fecha es celebrada con actos oficiales, ceremonias cívicas, desfiles militares y actividades culturales en distintas ciudades del país. Además de su importancia histórica, el día está reconocido como feriado nacional dentro del calendario colombiano.

¿Quiénes descansan durante el feriado del 20 de julio?

El descanso aplica para la mayoría de los trabajadores bajo la legislación laboral colombiana y también para los estudiantes de instituciones públicas y privadas que suspenden actividades durante la jornada.

Quienes deban trabajar ese día por la naturaleza de sus funciones , como ocurre en sectores de salud, seguridad, transporte, hotelería, comercio o atención de emergencias, tendrán derecho al recargo correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la normativa laboral vigente.

Próximos feriados en Colombia después del 20 de julio

Tras el Día de la Independencia, el calendario nacional continuará con otros festivos durante el segundo semestre del año.

Entre los siguientes feriados se encuentran:

7 de agosto: Batalla de Boyacá.

17 de agosto: Asunción de la Virgen (trasladado por la Ley Emiliani).

12 de octubre: Día de la Raza.

2 de noviembre: Día de Todos los Santos (trasladado).

16 de noviembre: Independencia de Cartagena (trasladado).

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

25 de diciembre: Navidad.

El 20 de julio representa uno de los festivos más importantes del calendario colombiano por su valor histórico y porque marca uno de los fines de semana largos más esperados del año para millones de ciudadanos.