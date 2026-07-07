Confirmado | El Gobierno confirmó un aumento para todos los jubilados en julio: cuánto cobrarán los pensionistas. Fuente: Freepik.

Miles de jubilados y pensionistas recibirán su prestación de julio antes de que comience agosto gracias al adelanto que aplican varias entidades financieras. Aunque la Seguridad Social realiza el pago oficial durante los primeros días del mes siguiente, bancos como Santander, BBVA y CaixaBank vuelven a anticipar el ingreso para sus clientes.

Este adelanto no supone un cambio en el calendario oficial de la Seguridad Social, sino una decisión de cada entidad bancaria, que puede ingresar el dinero unos días antes al conocer el importe que corresponde a cada beneficiario.

Santander, BBVA y CaixaBank adelantan el pago de las pensiones y jubilaciones: cuándo cobro en julio. Fuente: Freepik. Freepik

¿Cuándo paga la Seguridad Social las pensiones?

La Seguridad Social establece que las pensiones deben figurar en la cuenta de los beneficiarios entre el primer día hábil del mes y, como máximo, antes del cuarto día natural del mes en el que corresponde el pago.

Por ese motivo, el ingreso adelantado no lo realiza la Seguridad Social, sino cada banco de forma voluntaria. Las entidades no están obligadas a hacerlo, aunque muchas mantienen esta práctica de manera habitual para facilitar que los pensionistas dispongan antes de su dinero.

Santander, BBVA y CaixaBank adelantan el pago de las pensiones y jubilaciones: cuándo cobro en julio

¿Qué día cobran los clientes de Santander, BBVA y CaixaBank?

Los pensionistas que tengan domiciliada su prestación en estas entidades ya conocen las fechas previstas para el cobro de julio:

Santander: viernes 24 de julio .

CaixaBank: viernes 24 de julio .

BBVA: sábado 25 de julio.

De esta forma, los clientes de Santander y CaixaBank serán de los primeros en recibir la pensión, mientras que quienes cobren a través de BBVA tendrán el ingreso previsto un día después.

El resto de las entidades también aplicará adelantos en la mayoría de los casos, aunque las fechas varían según el banco. Por ello, el día exacto en que cada pensionista recibe el dinero dependerá de la entidad en la que tenga domiciliada su prestación.