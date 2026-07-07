Calendario de pagos: Seguridad Social adelanta el pago de pensiones y jubilaciones en julio, ¿cuándo se cobra según cada banco?

Los jubilados y pensionistas ya conocen el calendario previsto para el cobro de las prestaciones correspondientes a julio de 2026. Aunque la Seguridad Social realiza el pago oficial entre el primer y el cuarto día hábil del mes siguiente, la mayoría de las entidades financieras vuelve a adelantar el ingreso para que sus clientes dispongan del dinero durante los últimos días de julio.

Como ocurre cada mes, la fecha exacta dependerá del banco en el que el beneficiario tenga domiciliada su pensión. Algunas entidades abonarán el dinero desde el 23 de julio, mientras que otras esperarán hasta el 27 de julio.

¿Cuándo paga la Seguridad Social las pensiones?

Existe la creencia de que la Seguridad Social abona las pensiones el día 25 de cada mes, pero no es así. Según explica el organismo, el pago oficial debe estar disponible en la cuenta de los beneficiarios entre el primer día hábil del mes y, como máximo, antes del cuarto día natural.

El adelanto que reciben millones de pensionistas responde a una decisión comercial de las entidades financieras. Como los bancos conocen con antelación el importe que percibirá cada cliente, pueden anticipar el ingreso sin esperar a la fecha oficial establecida por la Seguridad Social.

¿Cuándo paga la Seguridad Social las pensiones?

¿Qué día cobra la pensión cada banco en julio de 2026?

Las fechas previstas para el ingreso de las pensiones durante julio son las siguientes:

Bankinter: jueves 23 de julio .

Unicaja: jueves 23 de julio .

CaixaBank: viernes 24 de julio .

Banco Santander: viernes 24 de julio .

Banco Sabadell: viernes 24 de julio .

Ibercaja: viernes 24 de julio .

Laboral Kutxa: viernes 24 de julio .

BBVA: sábado 25 de julio .

ING: sábado 25 de julio .

Abanca: lunes 27 de julio.

De esta manera, la mayoría de los pensionistas recibirá su prestación entre el 23 y el 25 de julio, varios días antes de la fecha oficial en la que la Seguridad Social efectúa el abono de las pensiones.