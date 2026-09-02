Llega el diluvio del año en Valencia, Murcia y Cataluña: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

La llegada de una DANA al suroeste peninsular y la presencia de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión marcarán el tiempo durante las próximas jornadas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un ascenso generalizado de las temperaturas, pero también un aumento de la inestabilidad en distintos puntos del este y sureste de España.

La Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Cataluña estarán entre las zonas a seguir por la evolución de las tormentas. La nubosidad crecerá durante las tardes y podrán producirse chubascos acompañados de granizo, fuertes rachas de viento y precipitaciones localmente intensas, especialmente en áreas del interior y zonas montañosas.

Comunidad Valenciana: tormentas vespertinas que ganarán fuerza en el interior

En la Comunidad Valenciana, los cielos permanecerán poco nubosos, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en el litoral. La situación cambiará durante las horas centrales del día, cuando aumentará la nubosidad de evolución en el interior de Castellón.

Esta evolución podrá dejar chubascos y tormentas durante la tarde, mientras que las temperaturas subirán en el interior y permanecerán más estables en las zonas costeras. El viento será flojo y variable, con predominio de componente este al mediodía.

Llega el diluvio del año en Valencia, Murcia y Cataluña: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

Murcia, bajo la amenaza de granizo y rachas fuertes

La Región de Murcia también tendrá una jornada marcada por el calor y el desarrollo de nubosidad en las zonas de montaña del interior. Aemet no descarta chubascos y tormentas en el noroeste, algunos de ellos acompañados de granizo y rachas fuertes de viento.

Las máximas continuarán en ascenso y el viento será flojo y variable, aunque adquirirá componente este a partir del mediodía y podrá alcanzar intervalos moderados. Además, se espera polvo en suspensión en la mitad sur de la comunidad.

Llega el diluvio del año en Valencia, Murcia y Cataluña: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

Cataluña: el Pirineo oriental concentra la mayor inestabilidad

En Cataluña, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas en el tercio sur durante las primeras horas. Sin embargo, por la tarde crecerá la nubosidad de evolución en el Pirineo oriental, donde no se descartan chubascos.

Las temperaturas máximas subirán especialmente en la mitad occidental, mientras que el ascenso será más ligero en la zona oriental. El viento será flojo y variable durante la mañana, girará a sur al mediodía y podrá presentar intervalos moderados durante la tarde.

El episodio se desarrolla además en un contexto de temperaturas muy elevadas para la época. En buena parte del litoral mediterráneo se esperan noches tropicales, con mínimas que no bajarán de los 20 grados, mientras que la presencia de calima afectará al sureste peninsular y Baleares. La combinación de calor, sequedad e inestabilidad favorecerá también un aumento del peligro de incendios, que volverá a situarse en niveles extremos en algunas zonas.