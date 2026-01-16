Comprar una vivienda suele ser la mayor inversión de una familia. Por eso, la información previa resulta determinante. Una reciente sentencia en Barcelona vuelve a poner el foco en los vicios ocultos.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha revocado una resolución de primera instancia. El tribunal ordenó indemnizar a los compradores de un piso afectado por una plaga grave.

Los antiguos propietarios deberán abonar 24.593,45 euros tras quedar probada la existencia de una plaga de cucarachas americanas previa a la compraventa.

La Audiencia Provincial revoca el fallo inicial

El caso se inició tras la compra de un piso en Igualada por 291.000 euros. La pareja compradora esperaba instalarse de inmediato en la vivienda.

El contexto personal agravó la situación. Los nuevos propietarios esperaban una hija y buscaban un entorno seguro y saludable. Nada más mudarse, apareció una cucaracha sobre la encimera. Ese episodio marcó el inicio de una situación insostenible.

Poco después detectaron insectos en la cocina y en los techos. También hallaron excrementos y trampas ocultas. Los compradores comprobaron la existencia de agujeros que comunicaban la vivienda con zonas comunes del edificio. Ese detalle resultó clave.

Una plaga persistente que afectó a la habitabilidad

A pesar de varios tratamientos de desinfección, la plaga no desapareció. Los insectos continuaron presentes durante meses. La situación se prolongó incluso tras el nacimiento del bebé. El problema sanitario generó angustia y desgaste emocional.

Los informes técnicos aportados al proceso señalaron deficiencias propias del inmueble. También detectaron un problema comunitario previo.

Según la documentación, la plaga existía desde al menos un año antes de la venta. Ese dato fue determinante para la apelación.

Qué dicen los informes técnicos clave del caso

La Cámara de apelaciones otorgó valor decisivo a los peritajes. Uno de ellos fue citado de forma expresa en la sentencia.

“En el momento de la venta había una plaga de cucarachas americanas de considerables proporciones en el interior de la vivienda por defecto de estanqueidad”.

“El foco esencial de propagación se sitúa en la cocina, donde se alojan alimentos”, añade el informe incorporado al fallo.

La resolución subraya que la situación “afecta a la habitabilidad y salubridad del inmueble”. También recuerda que estos insectos transmiten enfermedades.

Por qué la Justicia habló de mala fe de los vendedores

El tribunal consideró probado que los compradores no podían detectar la plaga a simple vista. Los nidos estaban ocultos.

“Los compradores no la podían haber detectado a simple vista, porque los nidos estaban en el falso techo de la vivienda”, indica la sentencia.

La Audiencia fue clara sobre la conducta de los vendedores. “La magnitud de la plaga hace que sea muy difícil pensar que la parte vendedora no la conociera”.

También destacó que no informaron ni a los compradores ni a la inmobiliaria. Esa omisión fue incompatible con la buena fe contractual.

Indemnización y precedente para futuras compraventas

El Juzgado de Primera Instancia de Igualada había rechazado la demanda. Alegó dificultad para probar el origen del defecto.

La Audiencia Provincial corrigió ese criterio tras revisar pruebas y testimonios. Aceptó la petición subsidiaria de los compradores.

La indemnización incluye costes de tratamientos, obras correctivas pendientes y gastos materiales. También contempla alojamiento alternativo.

El fallo reconoce además daños morales por el impacto emocional sufrido. La sentencia marca un precedente relevante en compraventas de vivienda.