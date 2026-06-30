Un equipo del ascenso remodelará su estadio y se prepara para volver a primera.

El Real Racing Club de Santander se encuentra en una etapa histórica. Tras lograr el ascenso a Primera División, el club cántabro no solo se prepara para competir en la máxima categoría la próxima temporada, sino que da un paso clave para modernizar su estadio.

El Ayuntamiento de Santander y el Racing han concordado en analizar conjuntamente la viabilidad de una reforma integral de los Campos de Sport de El Sardinero.

Un equipo del ascenso remodelará su estadio y se prepara para volver a primera Ayuntamiento de Santander

La renovación llega con el ascenso a primera división

Este anuncio constituye una noticia significativa para los aficionados del Racing. El club, que retornará a la Primera División tras varios años de ausencia, busca un estadio que esté a la altura de la élite del fútbol español. La propuesta que fue presentada por el Racing en octubre abarca la ampliación del aforo hasta 27.000 espectadores, con un costo máximo estimado de 68 millones de euros .

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, junto con el presidente del Racing, Manuel Higuera, expusieron de manera conjunta esta hoja de ruta tras la comisión de seguimiento del convenio vigente. Ambas entidades constituirán una mesa de trabajo que evaluará las alternativas jurídicas, económicas y técnicas para la remodelación integral.

Un equipo del ascenso remodelará su estadio y se prepara para volver a primera Racing de Santander

Análisis de las reformas del estadio en el nuevo convenio

Este estudio constituirá una de las líneas principales del nuevo convenio que suscribirán el Ayuntamiento y el club. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años y una asignación de 3,4 millones de euros. La formalización del nuevo convenio podría llevarse a cabo en agosto o septiembre.

Gema Igual explicó que este análisis representa un “primer paso ineludible” dado que “muchas de las cuestiones no son decisión política”. El objetivo es determinar la viabilidad del proyecto y la capacidad de ambas partes para asumirlo con el fin de avanzar. Manuel Higuera expresó su satisfacción: “Estoy sinceramente contento, es un avance significativo realizado por la alcaldesa y solo puedo manifestar mi agrado”.

Obras urgentes en paralelo al proyecto integral

De manera paralela al análisis de la reforma de gran magnitud, se llevarán a cabo obras de mejora en El Sardinero. Higuera ha calificado estas intervenciones como “parches” imprescindibles para mantener las instalaciones “en la mejor condición posible”.

Entre las acciones inmediatas se resalta la impermeabilización de la cubierta, adjudicada a la empresa SIEC. Los trabajos iniciarán a finales de junio y se enfocarán en la zona más afectada, eliminando filtraciones en aproximadamente el 25% del estadio. Se anticipa que esta fase concluirá hacia el 7 de septiembre, sin interponer obstáculos a la realización de partidos.

Adicionalmente, el nuevo convenio abarcará la mejora de la accesibilidad al estadio, un proyecto previamente planeado que no se logró realizar a causa de la lentitud en la redacción de los pliegos.

La estrategia seleccionada combina mejoras específicas con un análisis global. Como mencionó la alcaldesa: “Vamos a considerar El Sardinero en partes y vamos a compatibilizarlo con la visión integral de El Sardinero”.