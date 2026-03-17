El Gobierno tiene el objetivo de optimizar el tráfico y mejorar la circulación, para lo que necesita una mayor recaudación en distintos peajes del país. Con la llegada del nuevo año 2026, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha aplicado nuevos aumentos que afectarán a miles de españoles. Justo antes de terminar el año, el 30 de diciembre de 2025, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible resolvió la actualización de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para 2026. Desde entonces y a partir del 1 de enero, las tarifas han subido entre un 3,64% y el 4,68%, en función de las condiciones específicas de cada concesión. Según la información publicada por el Ministerio de Transportes y recogida por distintos medios, el ajuste responde a la eliminación progresiva de las subvenciones activadas en 2022. Los aumentos se aplicarán en el caso de las carreteras AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46, cuya actualización de las tarifas se aprobó mediante una Orden Ministerial, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje. También se vieron afectadas las tarifas de las autopistas de peaje que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) , que son la R- 3/R-5, R-2, R-4, M-12, AP- 7 (Cartagena-Vera), AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo). Estas carreteras han sufrido un incremento del 2% para todas las categorías de vehículos, tal y como se recogió en el Acuerdo del Consejo de Ministros del 3 de diciembre de 2024, en el que se aprobaron las tarifas aplicables en determinadas autopistas de la Red de Carreteras del Estado. El Ministerio de Transporte confirmó una duda que tenían cientos de conductores con respecto a la posibilidad de no pagar el transporte en determinados horarios para ciertas carreteras. Según el organismo público, para 2026 se mantiene la gratuidad en las autopistas de SEITT para el horario comprendido entre las 0:00 y las 6:00 horas, todos los días del año. En esta subida de tarifas de las autopistas gestionadas por SEITT no se incluye la autopista AP-7 (Circunvalación de Alicante), que pasa a ser de uso libre y gratuito para sus usuarios, tras el Acuerdo del Consejo de Ministros del 9 de diciembre del pasado año. En contraposición con los aumentos a los peajes, el Gobierno cuenta con una política de ayudas para reducir los costes de los usuarios que utilizan las autopistas de peaje estatales de forma habitual. En algunos casos, estas bonificaciones han sido gestionadas por los Gobiernos autonómicos, que contribuyen económicamente a la medida. Esta política se suma a la ya existente en varias autopistas, como la AP- 71, AP-46, AP-51, AP-61, AP-7 Málaga-Guadiaro y AP-7 Alicante- Cartagena, en la que se establecieron descuentos por habitualidad o tarifas reducidas en distintas franjas horarias desde su puesta en servicio, como un requisito para su contratación, para reducir los costes para los usuarios habituales, así como para contribuir a un uso más funcional y seguro de la Red de Carreteras del Estado en su conjunto. Así, en la autopista AP-9 se aprobaron en 2021 unas bonificaciones por habitualidad. De su lado, en la AP-66 existen bonificaciones para vehículos pesados y para vehículos ligeros habituales. Por último, en abril de 2025 se aprobaron para la AP-53 bonificaciones iguales a las decretadas en 2021 y 2024 en la AP-9.