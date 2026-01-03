Con la llegada del nuevo año 2026, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, aplicará una actualización de precios en los peajes de autopistas de pago. La medida entra en vigor este 1 de enero y afecta a miles de conductores.

La actualización de los peajes en España contempla una subida generalizada tras el fin de las medidas de contención aplicadas durante la inflación. El impacto se notará especialmente en las autopistas con concesión estatal.

Según la información publicada por el Ministerio de Transportes y recogida por distintos medios, el ajuste responde a la eliminación progresiva de las subvenciones activadas en 2022.

Cuánto suben los peajes en España desde enero de 2026

La subida de los peajes en España oscila entre el 3,64% y el 4,68% en la mayoría de las autopistas de pago. El incremento se aplica desde el 1 de enero de 2026.

Esta actualización de tarifas se produce tras la eliminación de la contención que se había aplicado para mitigar los efectos de la inflación. El objetivo es recuperar gradualmente los precios reales.

El Ministerio de Transportes explicó que la retirada de la subvención se realizará de forma escalonada hasta finales de 2026, repercutiendo el coste en los usuarios.

Autopistas afectadas por la subida de peajes en 2026

Entre las autopistas de pago donde se aplicará la subida de peajes figuran la AP-6, AP-9, AP-53, AP-66, AP-68 y AP-71, además de algunos tramos de la AP-7.

Se trata de vías de alta circulación diaria, utilizadas por miles de conductores para desplazamientos laborales y turísticos.

Según detalla Onda Cero, estas autopistas concentran el mayor impacto del incremento de tarifas previsto para 2026.

Subida menor en las autopistas radiales y gratuidad nocturna

En el caso de las autopistas radiales de Madrid, la M-12 y la AP-36, la subida de peajes será menor. La actualización ronda el 2%.

Estas vías están gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, lo que permite aplicar un ajuste más moderado.

Además, se mantiene la gratuidad entre las 00:00 y las 06:00 horas, una medida que busca aliviar el impacto económico en los usuarios frecuentes.

El ahorro acumulado por las bonificaciones en peajes

El Gobierno también difundió los datos de ahorro generados por las bonificaciones en los peajes durante 2025. El Ministerio cifra el ahorro en 155 millones de euros.

“Los usuarios de las autopistas de peaje de titularidad estatal se han ahorrado 155 millones de euros en 2025 gracias a la política de bonificaciones establecida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en las vías AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46”.

“Estas medidas han permitido un ahorro acumulado para los usuarios de 660 millones desde 2018”.

Por qué suben los peajes tras las ayudas contra la inflación

Desde 2022 se habilitó una subvención para mitigar los efectos de la alta inflación en la subida de las tarifas de los peajes de todas las autopistas estatales para 2023, “se estableció la obligación de eliminarla a finales de 2026, repercutiéndola en el usuario de forma escalonada en el plazo de tres años”.

Esta retirada progresiva explica el aumento de los peajes en 2026 y el ajuste aplicado desde enero.

El Ministerio recordó que el esfuerzo presupuestario permitió amortiguar el impacto económico en los conductores durante los años de mayor inflación.

Qué pasará con las bonificaciones en 2026

El ahorro generado para los usuarios entre 2023 y 2025 por la aplicación de esta medida asciende a más de 78 millones de euros, que han sido sufragados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

“El importe que se destinará para esta subvención en 2026 se estima en 15 millones de euros”.

Estas cifras confirman que las bonificaciones continuarán, aunque con un menor impacto presupuestario.