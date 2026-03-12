Las becas educativas en España para el curso 2026-2027 convocadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes podrán solicitarse en las próximas semanas, ya que está previsto que la convocatoria se publique a finales de marzo. El anuncio se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se detalla que el programa contará con un presupuesto récord de 2559 millones de euros, 15 millones más que en el curso anterior. Con esta actualización, el sistema de ayudas suma nueve incrementos consecutivos desde 2018. Estas ayudas educativas están dirigidas a casi un millón de estudiantes que cursan distintas enseñanzas, desde Bachillerato hasta estudios universitarios, así como otras modalidades formativas. Entre los beneficiarios se encuentran: Además, el programa contempla subvenciones específicas para colectivos con necesidades particulares, entre ellos: Las ayudas se distribuyen en diferentes modalidades según la situación económica, académica o personal del estudiante. La convocatoria mantiene diversas ayudas destinadas a alumnos con necesidades educativas específicas o discapacidad. Para estudiantes con discapacidad igual o superior al 25% o con trastornos graves, las ayudas varían según el caso: También se incluyen casos de: Para acceder a determinadas ayudas, especialmente las destinadas a víctimas de violencia de género o violencia sexual, el estudiante deberá cumplir algunos requisitos académicos. Entre ellos: Otros requisitos según el tipo de enseñanza: La nueva convocatoria incorpora varios cambios que amplían el acceso a las ayudas. Los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con entre 48 y 59 créditos matriculados podrán recibir parte de las ayudas: Esta medida beneficiará aproximadamente a 20.000 estudiantes. Cerca de 2000 universitarios y alumnos de enseñanzas artísticas superiores con discapacidad de entre el 25% y el 64% serán considerados de matrícula completa con 45 créditos, en lugar de los 60 habituales. La ayuda adicional para estudiantes de Ceuta y Melilla que deban desplazarse a la península para estudiar también aumenta: