El trabajo doméstico es una actividad esencial para millones de familias en España, pero también ha sido durante años uno de los sectores menos regulados en términos de seguridad laboral.

Una nueva obligación impuesta por el Gobierno busca cambiar esta situación. Los hogares con empleados deben implementar un protocolo de prevención de riesgos laborales si desean continuar contratando personal doméstico sin infringir la ley.

La nueva normativa busca proteger los derechos laborales de las empleadas domésticas frente a riesgos y abusos.

Desde la entrada en vigor del real decreto que actualiza la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se exige un documento formal que garantice condiciones de trabajo seguras para empleadas y empleados del hogar. La norma tiene implicaciones directas para quienes ofrecen servicios de limpieza, jardinería, cuidado de niños o mayores, cocina y otras funciones domésticas.

Cuál es el documento obligatorio para el servicio doméstico

La normativa se puede cumplir gracias a una herramienta digital desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Esta aplicación está disponible en prevencion10.es y permite a los empleadores generar una evaluación de riesgos personalizada para su hogar.

El documento tiene en cuenta:

Las características del domicilio

Las funciones del empleado (limpieza, jardinería, cocina, cuidado personal)

Las posibles fuentes de riesgo y su gravedad

Responsables asignados y plazos de corrección

Registro de medidas preventivas

Este informe de riesgos laborales es obligatorio y deberá estar disponible en caso de inspección o accidente laboral.

Qué sanciones pueden aplicarse si no se cumple

No contar con el documento puede considerarse una infracción grave, según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). El artículo 22.2 establece que no dar de alta a un trabajador ni cumplir con las obligaciones laborales puede acarrear multas de hasta 12.000 euros.

Los tramos de sanciones según la gravedad son:

Grado mínimo : de 3750 a 7500 euros

Grado medio : de 7501 a 9600 euros

Grado máximo: de 9601 a 12.000 euros

Además, si un empleado sufre un accidente y no se ha realizado la evaluación de riesgos, el empleador podría quedar completamente desprotegido legalmente.

La ley obliga a los empleadores a proporcionar equipos de trabajo y protección adecuados para las tareas del hogar.

Cuándo entra en vigor y cuál es la fecha límite

Si bien el plazo máximo para cumplir con esta obligación es el 14 de noviembre de 2025, las autoridades han señalado que no tienen intención de imponer sanciones de inmediato si hay incumplimiento inicial, debido a que muchos empleadores dejaron el trámite para el último momento y la herramienta oficial Prevencion10 sufrió fallos técnicos y problemas de acceso.

La normativa también establece que se deben proporcionar, sin coste para el empleado:

Equipos de trabajo adecuados

Elementos de protección individual (guantes, mascarillas, etc.)

Esta reforma busca equiparar los derechos de los trabajadores del hogar con los del resto de sectores productivos, garantizando su seguridad y dignidad laboral en todo el territorio nacional.