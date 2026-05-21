El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha intensificado los mecanismos de control sobre determinadas prestaciones y pensiones. Entre las medidas previstas figura la comprobación de la situación de algunos beneficiarios, especialmente en casos vinculados con residentes en el extranjero, pensiones incompatibles o posibles irregularidades administrativas.

Estas verificaciones tienen como objetivo evitar pagos indebidos y garantizar que las prestaciones lleguen a quienes cumplen los requisitos legales. La normativa permite suspender temporalmente el abono de una pensión si el beneficiario no acredita ciertos trámites obligatorios, como la conocida “fe de vida” en el caso de pensionistas que viven fuera de España.

El INSS podrá realizar verificaciones para mantener activas determinadas pensiones

El INSS lleva años aplicando controles para revisar prestaciones contributivas y no contributivas. Sin embargo, en los últimos ejercicios la Seguridad Social ha reforzado los sistemas de comprobación mediante herramientas digitales, cruces de datos y verificaciones presenciales en casos concretos.

Uno de los procedimientos más relevantes afecta a los pensionistas españoles residentes en el extranjero. Estas personas deben acreditar periódicamente que siguen con vida para continuar cobrando la prestación. Si el trámite no se realiza dentro del plazo establecido, la Seguridad Social puede suspender cautelarmente el pago hasta que la situación quede regularizada.

La administración también puede solicitar documentación adicional sobre residencia, convivencia o compatibilidad de ingresos. En determinados expedientes, la comprobación puede incluir comparecencias presenciales o actuaciones de verificación administrativa vinculadas a la prestación reconocida. Según la normativa española, cualquier suspensión debe estar motivada y comunicada al interesado.

Además, la Seguridad Social ha impulsado el uso de la aplicación VIVESS, una herramienta que permite acreditar la vivencia mediante reconocimiento facial biométrico. Con este sistema, miles de pensionistas pueden completar el trámite sin desplazarse a oficinas consulares o sedes administrativas.

El INSS reforzó los controles sobre determinadas pensiones y prestaciones en España.

¿En qué casos puede suspenderse una pensión del INSS?

La suspensión de una prestación puede producirse cuando el beneficiario no cumple con obligaciones exigidas por la Seguridad Social. Entre las situaciones más frecuentes aparecen la falta de acreditación de la vivencia, la ausencia de actualización de datos personales o la incompatibilidad con otras actividades o ingresos.

En el caso de pensionistas residentes fuera de España, la llamada “fe de vida” es obligatoria cada año. El objetivo es evitar que se sigan abonando prestaciones a personas fallecidas o en situaciones irregulares. Si el INSS no recibe esa acreditación dentro del plazo oficial, puede paralizar temporalmente el pago de la pensión hasta que el titular regularice el trámite.

También existen controles relacionados con pensiones no contributivas y ayudas vinculadas a residencia habitual o situación económica. La Seguridad Social puede revisar empadronamientos, ingresos y otros requisitos para confirmar que el beneficiario mantiene las condiciones exigidas para cobrar la prestación.

En España, el domicilio particular cuenta con protección constitucional, por lo que una inspección no puede entrar libremente en una vivienda sin autorización o consentimiento. No obstante, la administración sí puede realizar requerimientos formales, solicitar comparecencias o efectuar actuaciones de comprobación cuando exista un expediente abierto relacionado con prestaciones públicas.

La Seguridad Social refuerza los controles sobre prestaciones y residencia

El aumento de controles coincide con el crecimiento del número de pensionistas que residen fuera de España. Según datos oficiales, más de 100.000 beneficiarios deben acreditar cada año su vivencia para seguir percibiendo prestaciones gestionadas por el INSS o el Instituto Social de la Marina.

Durante los últimos años, la Seguridad Social ha apostado por la digitalización de estos procedimientos. La aplicación VIVESS permite completar la acreditación desde el móvil mediante reconocimiento facial y validación documental. El sistema genera un justificante automático y reduce la necesidad de desplazamientos presenciales.

La administración también mantiene otras vías para acreditar la situación del pensionista. Entre ellas figuran las comparecencias ante registros consulares, oficinas de Trabajo y Migraciones o el envío de certificados oficiales emitidos por autoridades competentes del país de residencia.

El endurecimiento de los controles forma parte de la estrategia del Gobierno para reducir fraudes y mejorar la gestión de prestaciones públicas. Las revisiones afectan principalmente a casos donde existen dudas sobre residencia, supervivencia del beneficiario o cumplimiento de requisitos económicos vinculados a la pensión.