Ya es oficial: ignorar el llamado al servicio militar podría costarle hasta cinco salarios mínimos

Confirmado por las Fuerzas Armadas | Los nacidos en 2008 deberán realizar el servicio militar: será por un año y recibirán un salario mínimo

Los colombianos obligados a definir su situación militar deben cumplir con las citaciones realizadas por las autoridades de reclutamiento. De no hacerlo, la normativa contempla multas que pueden llegar hasta cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), dependiendo del tiempo de incumplimiento.

La sanción está prevista en la Ley 1861 de 2017, norma que regula el servicio de reclutamiento, el control de reservas y la movilización en Colombia, y continúa vigente en 2026.

¿Quiénes pueden recibir una multa por no presentarse al servicio militar?

La legislación establece que podrán ser sancionados los ciudadanos que no se presenten a la concentración en la fecha, hora y lugar señalados por la autoridad de reclutamiento, sin una justificación válida.

Además, la Ley 1861 dispone que quienes retrasen la definición de su situación militar deberán pagar una multa equivalente a un salario mínimo por cada año de demora o fracción , con un límite máximo de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes.

¿Cómo funciona la sanción económica?

La multa aumenta de acuerdo con el tiempo de incumplimiento. Sin embargo, la norma fija un tope para evitar que la sanción supere los cinco salarios mínimos.

En otras palabras:

Se cobra un salario mínimo por cada año de retraso o fracción.

El valor máximo de la sanción es de cinco salarios mínimos.

La multa también puede aplicarse a quienes no acudan a la concentración ordenada por la autoridad de reclutamiento.

Ya es oficial: ignorar el llamado al servicio militar podría costarle hasta cinco salarios mínimos Archivo El Cronista

¿Quiénes están obligados a definir su situación militar?

La Ley 1861 de 2017 establece que todo varón colombiano debe definir su situación militar desde que alcanza la mayoría de edad y hasta cumplir los 50 años, ya sea prestando el servicio militar o acreditando una causal de exoneración prevista en la ley.

Entre las causales de exención se encuentran, por ejemplo, ser hijo único, padre de familia, objetor de conciencia, integrante de comunidades indígenas, víctima del conflicto armado o persona con discapacidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

¿Qué hacer si recibe una citación?

Las autoridades recomiendan presentarse en la fecha indicada o, si corresponde, adelantar el trámite para acreditar una causal de exoneración o aplazamiento. De esta manera, el ciudadano podrá evitar sanciones económicas y avanzar en la definición de su situación militar conforme a la legislación vigente.