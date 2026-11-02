La DGT permite recuperar parte del saldo del permiso mediante formaciones voluntarias de conducción segura.

La Dirección General de Tráfico de España (DGT) ofrece a los conductores la posibilidad de conseguir 2 puntos extra en el carnet mediante los cursos de conducción segura y eficiente. Se trata de formaciones voluntarias que permiten mejorar las habilidades al volante y obtener una bonificación en el permiso de conducir, siempre que se cumplan determinados requisitos.

Estos cursos están dirigidos tanto a conductores de automóviles particulares como de motocicletas y ciclomotores. Su objetivo es enseñar técnicas para prevenir accidentes, afrontar situaciones de peligro y reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Según explica la DGT en su sitio web, la bonificación está sujeta a determinadas condiciones y tiene un límite máximo de puntos.

Qué cursos de conducción permiten sumar dos puntos en el carnet

La DGT contempla dos modalidades de cursos de conducción segura y eficiente, cuyo contenido y duración están regulados por la Orden INT/209/2025, de 27 de febrero.

Cursos para motocicletas y ciclomotores

Por un lado, se encuentran los cursos para motocicletas y ciclomotores, que se dividen en dos categorías:

Motocicletas y ciclomotores en zona urbana: dirigidos a titulares de permisos de clase AM, A1 o A2.

Motocicletas en carretera convencional: destinados a conductores con permisos de clase A1, A2 o A.

Los cursos contemplan ejercicios de slalom, giros de 180 y 360 grados, pasillos curvos delimitados por jalones y frenadas de emergencia con esquiva de obstáculos.

Cursos para automóviles particulares

Por otro lado, están los cursos para turismos, dirigidos a titulares del permiso de conducir de clase B. Durante las formaciones se realizan distintas maniobras prácticas.

En el caso de los turismos, se incluyen ejercicios de slalom en línea recta, frenadas de emergencia, esquivas de obstáculos y pruebas para comprobar cómo influye la velocidad en la distancia de frenado.

Los cursos incluyen maniobras prácticas para mejorar la capacidad de reacción ante situaciones de peligro. Freepik

Cuáles son los requisitos para conseguir los dos puntos adicionales

La superación de estos cursos permite obtener una bonificación de 2 puntos en el permiso de conducir, hasta alcanzar un máximo de 15. Sin embargo, para recibirlos es necesario cumplir las siguientes condiciones:

Tener un permiso de conducir válido y en vigor: debe habilitar al titular para conducir la categoría de vehículo utilizada durante el curso.

Tener el permiso registrado en la DGT: debe figurar en el Registro de Conductores e Infractores. Esto incluye los permisos españoles y los expedidos en otros Estados miembros de la Unión Europea que estén registrados en España.

Disponer de un saldo positivo de puntos: el conductor debe tener al menos 1 punto en el momento de realizar la formación.

Respetar el plazo entre cursos: no se puede realizar un curso del mismo tipo con derecho a bonificación si ya se ha hecho otro durante los dos años anteriores.

La normativa establece que se puede obtener una bonificación por cada modalidad -motocicletas y turismos- con una frecuencia máxima de un curso de cada tipo cada dos años.

Por lo tanto, quienes tengan el permiso con cero puntos no podrán acceder a esta bonificación mediante estas formaciones. Sí podrán elegir el curso que desean realizar, siempre que cumplan las condiciones correspondientes a la categoría de vehículo.

La actualización del saldo se realiza automáticamente entre 48 y 72 horas después de superar la formación. Freepik

Cuánto cuestan los cursos y cuándo se actualizan los puntos

La consulta de las ediciones disponibles de los cursos de conducción segura y eficiente es gratuita. Los interesados pueden utilizar el buscador habilitado por la DGT para localizar los centros y las formaciones disponibles.

Sin embargo, realizar el curso tiene un coste económico que debe abonarse directamente a la empresa encargada de impartirlo.

Una vez superada la formación con aprovechamiento y comprobado que se cumplen todos los requisitos, la actualización del saldo de puntos se realiza automáticamente en un plazo de 48 a 72 horas.