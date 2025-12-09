Crisis sanitaria en Europa: identifican una nueva cepa de viruela del mono y se encienden todas las alarmas

La Agencia británica de Seguridad Sanitaria (UKSHA por sus siglas en inglés) ha identificado una nueva cepa “recombinante” de mpox, es decir, viruela del mono, en Inglaterra. Se trata del caso particular de un individuo que viajó recientemente a Asia, según informó la agencia este lunes en un comunicado.

La secuenciación genómica extraída del virus mostró elementos combinados de los denominados clados Ib y IIb, explicó la UKHSA. Aunque este fenómeno puede parecer extraño, la agencia indicó que no es algo “inesperado” puesto que ambas cepas están en circulación.

El organismo de salud británico ha explicado que este hallazgo pone en evidencia “el potencial continuo de evolución del virus del mpox y la importancia de mantener la vigilancia genómica”. A su vez, la UKSHA confirmó que continuarán evaluando la importancia de la cepa.

Los riesgos de la viruela de mono en Europa. (Fuente: archivo)

¿Qué riesgo representa la viruela de mono?

“Aunque la infección por viruela del simio es leve para muchas personas, puede ser grave. La vacunación es una forma eficaz y probada de protegerse contra la enfermedad grave, por lo que le recomendamos que se vacune si cumple los requisitos”, afirmó en una nota la jefa de infecciones de transmisión sexual en el UKHSA, la doctora Katy Sinka.

“Nuestras pruebas genómicas nos han permitido detectar esta nueva cepa de viruela del mono. Es normal que los virus evolucionen, y un análisis más detallado nos ayudará a comprender mejor cómo está cambiando la viruela símica”, añadió.

¿Cómo prevenir la viruela de mono? (Fuente: archivo) MarioGuti

Las medidas preventivas que se deben tomar contra la viruela de mono

Por su parte, Reino Unido cuenta con un programa de vacunación rutinaria contra el mpox para determinados grupos elegibles. Entre ellos se incluyen las personas con múltiples parejas sexuales, que participan en sesiones de sexo grupales o que visitan locales de sexo.

Según los resultados de distintos estudios, esta vacuna tiene una eficacia de entre el 75% y el 80% en la protección contra el mpox.

La UKHSA ha compartido sus conclusiones con los socios internacionales pertinentes, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), para apoyar los esfuerzos de vigilancia a nivel mundial y mantener la aplicación de medidas preventivas para evitar la propagación de la enfermedad.

Fuente: EFE