Mara, agricultora en Granada: “Dicen que no tienen para dar de comer a los niños y no aparecen” (Fuente: TikTok y ChatGPT)

En España, el sector agrario representa alrededor del 4% del empleo total y da trabajo a aproximadamente 750.000 personas. Esto se debe a que históricamente se ha consolidado como uno de los pilares económicos del país y aún continúa siendo la actividad de sustento para muchas familias.

En este contexto, la agricultura es un sector que enfrenta constantemente aumentos en los costes de producción, sequías, competencia externa o falta de relevo generacional. Sin embargo, sigue ofreciendo estabilidad laboral y oportunidades de empleo e ingresos para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en numerosas zonas rurales.

Por el contrario, algunos empleadores y profesionales agrícolas sostienen que es particularmente difícil encontrar mano de obra estable, lo cual puede resultar en una situación frustrante y paradójica debido a las diversas oportunidades laborales que el sector ofrece.

Mara, agricultora en Granada: “Dicen que no tienen para dar de comer a los niños y no aparecen” (Fuente: TikTok) @agroparejo

Las dificultades para emplear mano de obra en el sector de la agricultura

Mara, una agricultora que comparte su día a día en el campo a través de su cuenta de TikTok, compartió su experiencia y denunció una práctica que asegura llevar observando desde hace varios años en sus explotaciones agrarias.

La agricultora explica que recibe con frecuencia mensajes de personas que le piden trabajo alegando una situación económica y personal complicada. “Hay gente que me escribe para trabajar y me dicen que necesitan trabajo, que no tengo para comprarles el material a los niños, no tengo para darles de comer a los niños o no tengo para pagar el alquiler y demás”, explica.

Según describió en su vídeo, cuando necesita incorporar personal intenta dar prioridad precisamente a aquellas personas que se enfrentan a una situación de vulnerabilidad social o económica. “Cuando me hace falta alguien para trabajar tiro de estas personas, miro a ver a quién le puede hacer más falta y tiro primero de estas personas para contratarlas”, subraya.

De esta forma, asegura que, antes de formalizar la contratación, informa sobre las condiciones laborales y trata de ofrecer cierta flexibilidad para facilitar la jornada. “Les escribo, les doy condiciones, me dicen que les interesa y que están de acuerdo, les doy facilidades para que puedan adaptar sus horarios si tienen niños o por si quieren aprovechar a hacer otro tipo de trabajo por la tarde”.

Sin embargo, sostiene que, tras acordar la incorporación, el resultado es muy diferente al esperado. “Me dicen que sí, les digo el día y ese día espero a esas personas y no me aparecen”, lamenta. Una situación que, según cuenta, no es algo puntual ni reciente. “Me ha pasado no ahora, con la gente desde que tengo los invernaderos”, afirma.

Más allá de la ausencia de los candidatos, lo que más le molesta es la falta de comunicación. “Lo que más feo me parece es que después de que supuestamente te haga falta, no es solo que no aparezcan, es que tampoco te escriben para decirte que no pueden ir. No aparecen y punto”, cuestiona Mara.

Las consecuencias de este comportamiento en las personas interesadas en el puesto

La agricultora también puntualizó las consecuencias de este comportamiento para aquellos que sí podrían estar interesados en el puesto. “Otras personas a las que también les haga falta ese trabajo pierden también esa oportunidad a causa de esta gente que te dice que sí y que después no vienen a trabajar”.

Mara, agricultora en Granada: “Dicen que no tienen para dar de comer a los niños y no aparecen” (Fuente: TikTok) @agroparejo

“Me creo que no tengas trabajo y que no estés trabajando porque la gente trabajadora, la mayoría, tiene trabajo. Gente así no tiene trabajo porque supongo que harán lo mismo en otros trabajos”, afirma.

Aunque reconoce que desconoce los verdaderos motivos de cada caso, concluye: “No quieren madrugar o no quieren pasar calor o no quieren pasar dolores o no lo sé... pero hay gente para todo”.