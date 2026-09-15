Llega el maletín de herramientas Parkside a Lidl: cuenta con 80 piezas por menos de 30 euros. (Fuente: Shutterstock).

El nuevo maletín de herramientas de Parkside ya está disponible en Lidl de España y reúne 80 piezas pensadas para realizar distintas tareas habituales en el hogar y el taller. El producto se presenta en un formato compacto y organizado, con una amplia selección de elementos básicos para tener a mano en un mismo lugar.

El set tiene un precio menor a 30 euros y puede adquirirse online mientras haya existencias. Además, cuenta con una valoración de 4,8 sobre 5 estrellas a partir de 53 opiniones, y el 100% de los clientes que lo han valorado asegura que lo recomienda.

Un maletín Parkside con 80 herramientas para el hogar y el taller

El conjunto está organizado dentro de un maletín práctico y robusto que permite mantener cada herramienta clasificada y facilita su almacenamiento. Está compuesto por materiales como acero, plástico y aluminio, y tiene unas medidas aproximadas de 39 x 38 x 8 centímetros, con un peso de unos 4 kilos.

La selección está pensada para cubrir algunas de las tareas más habituales de bricolaje y mantenimiento. Entre sus elementos se encuentran:

1 nivel de burbuja.

10 puntas de 4 mm.

1 porta-puntas para destornillador de precisión.

1 sierra para metal y 4 hojas de sierra de repuesto.

23 puntas de 6,3 mm.

1 adaptador de cuadradillo hembra de 6,3 mm a hexágono macho de 6,3 mm.

1 cúter y 10 hojas de cúter.

1 alicate universal.

1 martillo de cerrajero.

1 alicate de pico de loro.

9 llaves de vaso.

1 porta-puntas para destornillador de carraca.

1 alicate de punta de aguja.

1 cinta métrica de 3 metros.

2 sargentos de 55 mm.

8 llaves Allen con cabeza esférica.

1 tijera.

2 destornilladores.

Llega el maletín de herramientas Parkside a Lidl: cuenta con 80 piezas por menos de 30 euros. Shutterstock

Estas son las herramientas que incluye el set de Lidl

La variedad de piezas permite contar en un solo estuche con herramientas para diferentes trabajos de bricolaje. El contenido combina destornilladores, alicates, llaves, puntas, herramientas de corte y medición, además de accesorios para facilitar determinadas tareas.

El maletín incorpora tanto herramientas manuales como diferentes complementos y repuestos. Entre ellos destacan las 23 puntas de 6,3 mm, las 10 puntas de 4 mm, las hojas de repuesto para la sierra y las hojas adicionales para el cúter, lo que amplía las posibilidades de uso del conjunto.

Las opiniones publicadas en la página del producto también destacan su utilidad para el día a día. Un cliente lo resume así: “Completo. Para tener todas las herramientas cotidianas a tu alcance”.

Llega el maletín de herramientas Parkside a Lidl: cuenta con 80 piezas por menos de 30 euros. Lidl

Cuánto cuesta el maletín de Parkside y dónde comprarlo

El maletín de herramientas Parkside de 80 piezas cuesta 29,99 euros. Lidl indica que el producto está disponible online, por lo que se puede adquirir a través de su tienda mientras permanezca disponible.