La campaña de la renta correspondiente a 2025 en España comienza este miércoles 8 de abril con novedades fiscales dirigidas, principalmente, a aliviar la carga de los contribuyentes con menores ingresos. Entre los cambios más destacados figura una deducción específica para las rentas del trabajo más bajas, así como ajustes en la tributación del ahorro. El inicio de la campaña marca también el calendario habitual para la presentación de la declaración del IRPF, que será obligatoria para determinados contribuyentes en función de sus ingresos y situación laboral. El proceso se extenderá hasta finales de junio, con distintas modalidades habilitadas para facilitar su tramitación. La presentación de la declaración del IRPF será obligatoria para los contribuyentes con rentas del trabajo superiores a 22.000 euros cuando procedan de un único pagador. En el caso de tener dos o más pagadores, el umbral se reduce a 15.876 euros. También deberán presentar la declaración quienes hayan estado dados de alta como autónomos durante 2025, así como los perceptores del ingreso mínimo vital, pese a que esta ayuda está exenta de tributación. Por el contrario, quienes hayan cobrado la prestación por desempleo solo estarán obligados a declarar si superan los umbrales de renta establecidos. La campaña de la renta de 2025 incorpora una serie de cambios fiscales relevantes que afectan tanto a las deducciones aplicables como a la tributación de determinados ingresos. Entre las principales novedades destacan los beneficios para rentas bajas, ajustes en el gravamen del ahorro y nuevas herramientas de control e información en el modelo de declaración. La campaña comienza el 8 de abril con la presentación por internet a través del programa Renta Web o la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. También estará disponible el servicio de Renta Directa para aquellos casos en los que no sea necesario modificar el borrador. A partir del 6 de mayo, los contribuyentes podrán realizar la declaración por teléfono mediante el programa ‘Le Llamamos’. En cuanto a la atención presencial en oficinas, estará disponible desde el 1 de junio. El plazo de presentación finalizará el 30 de junio en todos los casos, salvo para las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria, cuyo límite será el 25 de junio. Los contribuyentes con resultado a ingresar podrán abonar el importe mediante tarjeta o Bizum, opción disponible desde 2024, o solicitar el pago fraccionado: un 60% en el momento de la presentación y el 40% restante hasta el 5 de noviembre.