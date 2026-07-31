CASTILLEJOS (MARRUECOS), 30/07/2026.- Las autoridades marroquíes han comenzado a emplear material antidisturbios este jueves para dispersar a la multitud congregada en los alrededores de la frontera con Ceuta, según pudo comprobar EFE sobre terreno. Marruecos ha utilizado cañones de agua y ha reforzado la presencia policial. EFE/ Mohamed Siali

La crisis migratoria en Ceuta elevó la tensión política en Europa. Finlandia respaldó este viernes la propuesta impulsada por Italia para excluir a España del espacio Schengen al considerar que el Gobierno español no logró proteger la frontera exterior de la Unión Europea frente a la llegada masiva de migrantes desde Marruecos.

La ministra del Interior finlandesa, Mari Rantanen, sostuvo que España “ha fracasado por completo” en el control de la frontera sur comunitaria y reclamó que todos los países europeos apoyen la iniciativa planteada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Mientras tanto, Francia anunció un refuerzo inmediato de los controles en su frontera con España ante el avance de la crisis.

¿Qué dijo Finlandia sobre la permanencia de España en Schengen?

La ministra Mari Rantanen, integrante del partido Verdaderos Finlandeses, publicó un mensaje en la red social X en el que aseguró que España no está cumpliendo con su obligación de proteger la frontera exterior del espacio Schengen frente a la inmigración irregular.

“España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen. Esto no puede continuar. Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen”, afirmó.

Castillejos (Marruecos), 30/07/2026..- Miles de personas siguen llegando a la localidad marroquí de Castillejos con la intención de cruzar a la ciudad española, una marea humana de más de cinco kilómetros que ha terminado por desbordar a la policía marroquí. Las autoridades marroquíes han comenzado a emplear material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua, para dispersar a la multitud congregada en los alrededores de la frontera con Ceuta. EFE/Mar Marín Fuente: EFE Mar Marín

Posteriormente, en declaraciones al diario finlandés Helsingin Sanomat, calificó la situación registrada en Ceuta como una “invasión migratoria” y sostuvo que el Gobierno español debe adoptar medidas similares a las implementadas por Finlandia en su frontera con Rusia, que permanece prácticamente cerrada desde 2023 para impedir la utilización de los flujos migratorios como herramienta de presión.

Las declaraciones llegan después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, confirmara que su Gobierno estudia impulsar la exclusión de España del espacio Schengen debido a la magnitud de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta.

¿Qué consecuencias tendría una salida de España del espacio Schengen?

Aunque Finlandia e Italia elevaron el tono político, la expulsión de un Estado del espacio Schengen no es un procedimiento automático ni una decisión que pueda adoptar unilateralmente uno o dos gobiernos. Cualquier modificación de la participación de un país requeriría un complejo proceso jurídico y político dentro de la Unión Europea y de los Estados que integran Schengen.

CASTILLEJOS (MARRUECOS), 31/07/2026.- Vista de la ciudad de Castillejos en Marruecos. Miles de migrantes, en su mayoría jóvenes y varones, comenzaron a regresar este viernes a Marruecos tras pasar la noche a la intemperie en la ciudad autónoma de Ceuta después de confirmar que no podrán regularizar su situación en territorio español, según constató EFE. Buena parte de la multitud que el jueves colapsó la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) para alcanzar la frontera con Ceuta emprendió este viernes el camino de vuelta y busca regresar a sus ciudades de origen en Marruecos. EFE/Mar Marín Fuente: EFE Mar Marín

Si una medida de ese tipo llegara a concretarse, España perdería la libre circulación de personas con el resto de los países del espacio Schengen. Eso implicaría el restablecimiento de controles fronterizos para quienes entren o salgan del territorio español hacia los demás Estados participantes.

Mientras tanto, Francia optó por una postura menos contundente. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó el refuerzo inmediato de los controles en la frontera con España y explicó que mantiene contacto permanente con el Gobierno de Pedro Sánchez para seguir la evolución de la crisis, aunque evitó respaldar públicamente la propuesta italiana de excluir a España del espacio Schengen.

La situación sobre el terreno continúa agravándose. Según los primeros cálculos de las fuerzas de seguridad, alrededor de 49.000 personas ingresaron de forma irregular en Ceuta desde Marruecos durante los últimos días. Además, las cifras oficiales más recientes indican que al menos 19 personas fallecieron mientras intentaban alcanzar territorio español por vía marítima, en una de las mayores crisis migratorias registradas en la frontera sur de Europa.

¿Cómo afectaría a quienes tienen pasaporte español si España dejara el espacio Schengen?

Si España abandonara el espacio Schengen, los ciudadanos con pasaporte español dejarían de disfrutar de la libre circulación sin controles fronterizos hacia el resto de los países que integran esta zona. En la práctica, volverían los controles de pasaportes en aeropuertos, puertos y pasos terrestres al ingresar o salir de España, lo que supondría mayores tiempos de espera y nuevos procedimientos migratorios.

No obstante, salir de Schengen no significaría salir de la Unión Europea. Los españoles seguirían siendo ciudadanos de la UE y conservarían derechos fundamentales como residir, trabajar, estudiar o establecerse en otro Estado miembro, ya que esas garantías derivan de los Tratados europeos y de la Directiva de Libre Circulación, no del Acuerdo de Schengen.

Además, los desplazamientos entre España y el resto de Europa dejarían de ser considerados viajes dentro de un espacio sin fronteras interiores. Los pasajeros deberían someterse nuevamente a controles documentales al cruzar las fronteras españolas, como ya ocurre de forma temporal cuando algunos países restablecen controles por motivos de seguridad o de presión migratoria.

Sin embargo, conviene subrayar que la propuesta impulsada por Italia y respaldada por Finlandia no implica una salida automática de España de Schengen. El espacio Schengen se rige por normas comunes de la Unión Europea y cualquier cambio en la participación de un Estado requeriría un complejo procedimiento jurídico y político, por lo que, por el momento, se trata de una iniciativa política sin efectos inmediatos.