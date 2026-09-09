Immanuel Kant, filósofo: “La felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación”. (Fuente: Wikipedia).

El filósofo alemán Immanuel Kant reflexionó durante buena parte de su obra sobre los límites del conocimiento, la moral, la libertad y la felicidad. Su pensamiento marcó un punto de inflexión en la filosofía moderna y tuvo una influencia decisiva en las corrientes posteriores.

Nacido en Königsberg en 1724, Kant desarrolló prácticamente toda su vida en su ciudad natal, donde también ejerció como profesor. Su filosofía buscó establecer qué puede conocer el ser humano, cómo debe actuar y qué lugar ocupan la razón, la experiencia y la libertad en la vida.

Quién era Immanuel Kant, el filósofo que revolucionó el pensamiento moderno

Immanuel Kant nació en Königsberg, ciudad que actualmente pertenece a Rusia y recibe el nombre de Kaliningrado. En 1740 ingresó en la Universidad de Königsberg para estudiar teología. Durante su formación recibió la influencia de Martin Knutzen, quien lo introdujo en la filosofía racionalista de Gottfried Leibniz y Christian Wolff, además de acercarlo al estudio de las ciencias naturales y, especialmente, de la mecánica de Isaac Newton.

Tras la muerte de su padre, en 1746, Kant trabajó durante un tiempo como preceptor para ganarse la vida. Posteriormente obtuvo el doctorado en la Universidad de Königsberg y desarrolló allí prácticamente toda su carrera académica. En 1770 fue nombrado profesor ordinario de lógica y metafísica.

Immanuel Kant, filósofo: “La felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación”. Wikimedia Commons

Qué significa la frase de Kant sobre la felicidad y la imaginación

Kant escribió en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres que la felicidad no puede considerarse un ideal de la razón, sino de la imaginación. La reflexión se relaciona con la dificultad de establecer una definición universal de aquello que hace feliz a una persona.

Para el filósofo, cada individuo puede tener una idea diferente de la felicidad y de aquello que necesita para alcanzarla. Por este motivo, la razón no puede establecer una fórmula universal que garantice la felicidad, ya que lo que una persona considera deseable puede no coincidir con lo que busca otra.

En este sentido, la felicidad se encuentra vinculada a las expectativas y deseos humanos. Kant consideraba que una persona puede imaginar un conjunto de circunstancias que cree que la harán feliz, pero no existe una regla racional universal capaz de determinar de antemano cuáles serán esas condiciones.

Esta concepción también permite entender una distinción fundamental en su pensamiento: para Kant, la moral no debe depender de la búsqueda de la felicidad. Una persona debe actuar conforme a principios racionales y morales, incluso cuando hacerlo no implique necesariamente obtener aquello que considera deseable.

Immanuel Kant, filósofo: “La felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación”. (Fuente: Freepik).

La filosofía de Kant: razón, moral, libertad y sus obras más importantes

El pensamiento de Kant suele dividirse entre un período inicial, denominado precrítico, y una etapa posterior en la que desarrolló su filosofía crítica. Su contacto con el empirismo de David Hume tuvo una influencia decisiva en este proceso y, según el propio Kant, contribuyó a que despertara de su denominado “sueño dogmático”.

En 1781 publicó una de sus obras fundamentales, la Crítica de la razón pura. En ella estudió las posibilidades y los límites del conocimiento humano. Kant planteó que la experiencia está organizada mediante estructuras y principios a priori propios del sujeto, una propuesta que supuso un importante giro dentro de la filosofía.

Su sistema continuó desarrollándose con la Crítica de la razón práctica, dedicada principalmente a la moral. En esta obra formuló el concepto de imperativo categórico, un principio según el cual las personas deben actuar siguiendo máximas que puedan considerarse universalmente válidas.

Kant también escribió la Crítica del juicio, donde abordó cuestiones relacionadas con la estética y la finalidad en la naturaleza. Las tres obras -Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio- constituyen el núcleo de su filosofía crítica.

El pensamiento kantiano produjo una profunda transformación en la filosofía occidental. Sus reflexiones sobre el conocimiento, la moral, la libertad, la razón y la estética influyeron en numerosos pensadores posteriores y mantienen su relevancia en los debates filosóficos contemporáneos.