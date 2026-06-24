Despidos masivos en Renault: echan a 800 empleados y 500 ingenieros serán reubicados

El fabricante automovilístico francés Renault anunció una profunda reorganización de su departamento de ingeniería que implicará la eliminación de aproximadamente 800 puestos de trabajo en Francia durante los próximos dos años. La medida forma parte de un plan estratégico orientado a mejorar la competitividad de la empresa en un mercado cada vez más desafiante.

Según informó la dirección del grupo, la transformación busca fortalecer la posición de Renault frente a la creciente competencia internacional. En particular, la compañía señaló que el plan está destinado a “reforzar su competitividad frente a los fabricantes chinos”.

La decisión fue presentada a los sindicatos y afectará una parte significativa de la estructura de ingeniería de la empresa. No obstante, Renault aseguró que el proceso no incluirá despidos forzosos.

Despidos masivos en Renault: echan a 800 empleados y 500 ingenieros serán reubicados Fuente: Archivo

¿Cuántos empleos eliminará Renault en Francia?

La automotriz precisó que la reorganización afectará entre el 15% y el 20% de los puestos de ingeniería durante los próximos años. Actualmente, Renault cuenta con alrededor de 5500 ingenieros en Francia.

De acuerdo con la información oficial, “800 serán suprimidos, principalmente mediante jubilaciones anticipadas o salidas voluntarias negociadas”. Esta estrategia busca reducir la plantilla sin recurrir a medidas más drásticas.

La empresa destacó además que la reestructuración se desarrollará de forma progresiva. E l objetivo es adaptar su estructura de ingeniería a las nuevas necesidades del negocio y optimizar el funcionamiento interno del grupo.

Renault reubicará a 500 ingenieros y contratará nuevos perfiles

Junto con la reducción de puestos, Renault pondrá en marcha un programa de movilidad interna para parte de su personal técnico. La compañía informó que “unos 500 ingenieros serán reubicados en otros puestos dentro de la empresa”.

Además, el grupo prevé incorporar talento en áreas consideradas estratégicas para su desarrollo futuro. En ese sentido, indicó que “se prevé la contratación de entre 150 y 200 nuevos perfiles para reforzar áreas estratégicas”.

Esta combinación de reubicaciones, nuevas contrataciones y reducción de puestos forma parte de una reorganización más amplia destinada a modernizar las capacidades de ingeniería y responder a los cambios de la industria automotriz.

Por qué Renault reorganiza su departamento de ingeniería

La compañía explicó que la transformación responde a la necesidad de mejorar su eficiencia operativa y mantener la competitividad en un contexto de fuerte presión internacional.

Aunque reducirá parte de su plantilla de ingeniería, Renault subrayó que Francia conservará un papel central dentro de la organización global del grupo. La empresa afirmó que “Francia seguirá siendo el principal centro de ingeniería del grupo”.

Al mismo tiempo, la reestructuración está diseñada para “optimizar su organización y costes”. Con esta estrategia, Renault busca fortalecer su posición en el mercado automotor y adaptar su estructura a los desafíos de los próximos años.