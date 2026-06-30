Adiós a la ley de arrendamientos: los inquilinos pueden permanecer en la vivienda, aunque el propietario no quiera renovar el contrato

La modificación de la ley de alquileres en España ha traído un cambio significativo para los inquilinos. Con esta nueva normativa, quienes rentan una vivienda tienen la posibilidad de permanecer en la propiedad aun si el propietario decide no renovar el contrato.

A medida que el precio de los alquileres continúa en aumento, muchos consideran que esta ley representa una respuesta necesaria para quienes enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna y segura.

No obstante, esta medida también ha generado opiniones diversas y ha abierto el debate sobre los derechos de los propietarios.

Cambia la ley de alquileres para siempre: los inquilinos podrán permanecer en la vivienda, aunque el propietario no quiera renovar el contrato. Pixabay

Por qué los inquilinos siguen en la vivienda sin contrato renovado

El principal fundamento por el cual un propietario no puede rescindir un contrato de arrendamiento de manera arbitraria se encuentra en el Artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Al formalizar un contrato de arrendamiento para vivienda habitual, la legislación española tiene como finalidad asegurar la estabilidad del hogar del inquilino, estableciendo plazos mínimos de seguridad.

En caso de que el contrato sea convenido por un periodo inferior (por ejemplo, un año), la normativa establece que este se extenderá de manera obligatoria y anual hasta alcanzar un mínimo de:

5 años si el propietario (arrendador) es una persona física.

7 años si el propietario es una persona jurídica o empresa.

Durante este lapso, el propietario carece de la capacidad legal para “no renovar” . El inquilino tiene el derecho absoluto de continuar en la propiedad, mientras cumpla con sus obligaciones y el pago del alquiler, sin consideración a los deseos del propietario.

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La única forma de interrumpir la prórroga obligatoria

Se encuentra disponible una exclusiva opción para finalizar esta prórroga obligatoria anticipadamente. Es imperativo que el propietario haya especificado de manera explícita en el contrato original que podría requerir la vivienda para su uso personal o para sus familiares en primer grado de consanguinidad. Para hacer efectivo este derecho, será necesario notificar al inquilino con un plazo mínimo de dos meses de antelación.

Nueva Ley de Vivienda: cómo funcionan las prórrogas extraordinarias

A partir de la Ley 12/2023 sobre el Derecho a la Vivienda, la reforma introdujo mecanismos excepcionales que amplían la estancia obligatoria tras la finalización de los periodos convencionales:

Zonas tensionadas: si el inmueble se localiza en un área oficialmente declarada como tensionada por los precios del mercado, el inquilino tiene la facultad de solicitar una prórroga extraordinaria de hasta tres años adicionales bajo las mismas condiciones del contrato actual. El propietario tiene la obligación de aceptarla.

Vulnerabilidad económica: en caso de que el inquilino acredite mediante informes sociales su situación de vulnerabilidad económica y social, puede demandar una prórroga de un año adicional. Esta disposición es de cumplimiento obligatorio si el arrendador califica como “gran tenedor” (propietario de cinco o más viviendas).