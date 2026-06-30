Proyectan abrir uno de los centros comerciales más grandes de la costa: 50.000 m² con 700 lugares de estacionamiento y un puerto para barcos

La Línea de la Concepción se prepara para un importante salto comercial y turístico con la llegada de Alcaidesa Marina Ocio & Shopping, uno de los proyectos más ambiciosos de la costa.

Este nuevo proyecto lo gestionará LAP Real Estate y combinará compras, restauración, ocio y náutica, abrirá sus puertas durante el verano de 2026 y se convertirá en un referente del sur de Europa gracias a su ubicación privilegiada junto al puerto deportivo, con vistas al Peñón de Gibraltar y al Mediterráneo.

Proyectan abrir uno de los centros comerciales más grandes de la costa: 50.000 m² con 700 lugares de estacionamiento y un puerto para barcos Alcaidesa Marina

Así será el nuevo centro comercial que será clave en la costa mediterránea

El proyecto se desarrolla sobre una superficie total de aproximadamente 50.000 metros cuadrados. Dispondrá de 700 plazas de aparcamiento, lo cual facilitará el acceso tanto a los residentes como a los visitantes.

Además, se contempla la ampliación del puerto deportivo con 624 atraques destinados a embarcaciones que midan entre 8 y 90 metros, más de 8500 metros cuadrados de áreas verdes y una zona designada para autocaravanas.

El espacio comercial en sí contará con 8000 metros cuadrados destinados al comercio minorista, mientras que la zona de restauración y esparcimiento sumará otros 6000 metros cuadrados.

Por otro lado, las obras, que se iniciaron en marzo, progresan de manera efectiva y se llevan a cabo en diferentes fases. La primera fase entregará los edificios en estado bruto a los operadores y la segunda permitirá el acondicionamiento de los locales para su apertura en el verano de 2026.

Proyectan abrir uno de los centros comerciales más grandes de la costa: 50.000 m² con 700 lugares de estacionamiento y un puerto para barcos Alcaidesa Marina

Nuevas marcas confirmadas en la oferta comercial

Recientemente se han incorporado nuevas firmas que refuerzan la propuesta: Pepco, Soloptical y Gold India, un atractivo restaurante hindú. Estas se suman a otras ya anunciadas como Aldi, JD Sports, Druni, Veritas (supermercado ecológico que llega por primera vez a la comarca), Mascotas Ávila y Fitness Park, un gimnasio internacional de 1600 m² abierto 24 horas.

En ese sentido, el centro comercial se organizará en tres grandes zonas:

Zona náutica : con tienda especializada, exposición de embarcaciones y club náutico.

Parque comercial : dedicado al retail con más de una veintena de operadores.

Área de restauración y ocio: donde destaca la apuesta por la gastronomía local. Varios hosteleros de La Línea abrirán locales, como Alcaidesa Lounge, con terrazas orientadas al puerto y vistas al Peñón. Se priorizará a emprendedores locales frente a grandes franquicias de restauración, ofreciendo locales con precios competitivos.

Además, está prevista una zona de restauración de categoría superior y la incorporación de firmas de mobiliario y hogar, ampliando la variedad de la oferta.

El nuevo parque comercial impulsa la economía local y crea empleo en la región

La inversión proyectada se encuentra entre 12 y 15 millones de euros y se prevé la creación de 400 a 500 puestos de trabajo directos, además de numerosas oportunidades laborales indirectas. En este contexto, el Ayuntamiento instaurará una bolsa de empleo municipal para satisfacer las demandas de los operadores.

El director del proyecto, Antonio Valbuena, ha resaltado que este desarrollo marcará un “antes y un después” no solo para Alcaidesa Marina, sino para toda La Línea y el Campo de Gibraltar.

El complejo tiene como objetivo atraer tanto a turistas náuticos como a un público más amplio, aprovechando la cercanía con Gibraltar y el actual movimiento del puerto, que ya supera en pernoctaciones a ciertos hoteles de la región.