Así son las casas prefabricadas de dos pisos que llegan al país: se construyen en apenas 7 días

El mercado inmobiliario español está viviendo una auténtica revolución gracias a la consolidación de la construcción industrializada. La llegada de las nuevas viviendas modulares de dos plantas a la provincia de Almería es el reflejo de un cambio de paradigma: casas sostenibles, con altas calidades de diseño y un ensamblaje en tiempo récord .

Impulsadas por empresas líderes como Modular Home, estas edificaciones prometen una ventaja competitiva imposible de igualar por el sector tradicional: la estructura exterior queda completamente lista en apenas una semana.

Así son las casas prefabricadas de dos pisos que llegan al país: se construyen en apenas 7 días Modular Home

¿Cómo es posible levantar una vivienda de dos plantas en solo una semana?

El secreto de que estas casas prefabricadas de dos pisos estén listas en 7 días no reside en la improvisación, sino en una planificación milimétrica dividida en fases paralelas.

Fabricación en entorno controlado : mientras que la obra tradicional sufre retrasos por el clima, los paneles de hormigón autoportantes de estas viviendas se producen previamente en un taller industrializado. Esto garantiza un control de calidad riguroso y una precisión milimétrica.

Trabajos simultáneos: al mismo tiempo que la fábrica produce los elementos estructurales, en la parcela de destino en Almería se realizan los movimientos de tierra y se ejecuta la cimentación tradicional.

Fase de izado y ensamblaje: una vez trasladados los módulos al terreno, un equipo especializado junto con grúas de alto tonelaje ensambla la estructura exterior. En solo 7 días, la vivienda de dos plantas queda totalmente alzada y estanca.

Es importante matizar que este plazo de una semana corresponde a la estructura y cerramiento exterior (obra gris). Los acabados e instalaciones interiores (fontanería, electricidad y pintura) se completan en las semanas posteriores según la personalización elegida.

Así son las casas prefabricadas de dos pisos que llegan al país: se construyen en apenas 7 días Modular Home

¿Qué conviene más: una casa de obra o una prefabricada?

Al analizar la viabilidad económica, surge la eterna duda de los compradores: ¿realmente se ahorra dinero con el modelo modular? La respuesta corta es sí, pero principalmente debido a la optimización de los recursos y la ausencia de imprevistos, según explican desde la empresa.

Una vivienda unifamiliar de obra nueva tradicional suele rondar actualmente los 1500 euros por metro cuadrado. Para un inmueble de 100 m², esto implica un presupuesto base de 150.000 euros solo en ejecución, al que frecuentemente se suman sobrecostes por retrasos en la mano de obra o encarecimiento de materiales.

En cambio, las casas prefabricadas ofrecen presupuestos cerrados desde el primer día, eliminando las sorpresas financieras. Además, la estandarización de procesos reduce drásticamente los tiempos de mano de obra y agiliza los plazos de entrega, lo que se traduce de forma directa en un ahorro económico real para el cliente.

¿Cuánto cuesta tener una casa prefabricada?

El coste final de una vivienda modular en Almería varía en función del tamaño, el diseño arquitectónico y, sobre todo, el nivel de personalización de los materiales. Compañías como Modular Home estructuran su oferta en diferentes líneas de acabado para ajustarse a cada perfil:

Acabado Essential : incluye la cimentación, la estructura de hormigón autoportante (obra gris) y el acabado minucioso de la fachada. Es la opción ideal para quienes desean gestionar los interiores por su cuenta o buscan el precio de salida más competitivo.

Acabados Blue y Green: son opciones llave en mano donde la vivienda se entrega completamente terminada, lista para amueblar y habitar, priorizando en el caso de la opción Green la máxima sostenibilidad.

Para entender la accesibilidad de estos proyectos de dos plantas o grandes dimensiones en Almería, existen modelos de referencia muy ilustrativos en sus gamas de entrada: