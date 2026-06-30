En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este martes, 30 de junio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 66.461,19 euros, cifra que refleja una variación del -2,94% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos días. Esta tendencia sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia el Bitcoin frente a la estabilidad del euro.

En la última semana, Bitcoin cayó un -1.99%, mostrando una leve corrección de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula un -47.19%, lo que evidencia una evolución claramente bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión durante ese período. Estos datos reflejan la alta volatilidad del activo y subrayan la necesidad de gestionar el riesgo, ya que, pese a eventuales repuntes, el balance anual ha sido desfavorable.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 22.88%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.64%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.461,2 euros.