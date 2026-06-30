Existen fenómenos que han sido observados por la mayoría de las personas en algún momento, aunque pocos han logrado ofrecer una explicación adecuada. Se sirve un vaso de agua, se deja reposar durante unos minutos sobre la mesa y, al regresar, se pueden observar pequeñas burbujas adheridas a las paredes del vidrio o ascendiendo desde el fondo. Para algunas personas, esto representa una señal de alerta. En el campo de la física, este fenómeno es considerado un proceso completamente predecible.

El debate que surge entre ambas interpretaciones ha estado en circulación durante años en diversas redes sociales, generando una variedad de rituales, recomendaciones y una considerable cantidad de confusión.

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Qué opina el feng shui de las burbujas en el agua

En el contexto de la práctica milenaria del Feng Shui, se reconoce que el agua posee la capacidad de absorber y neutralizar las energías negativas presentes en el entorno. Por esta razón, es frecuentemente utilizada en rituales de protección del hogar y en procesos de limpieza energética.

Cuando un vaso de agua comienza a llenarse de burbujas, esta tradición lo interpreta como una señal de que el líquido está actuando como sensor del ambiente. Si las burbujas se forman rápidamente o en considerable cantidad, ello indicaría que dicho espacio concentra energías densas que requieren ser disipadas.

La recomendación en tales casos es desechar el agua, proceder a lavar adecuadamente el vaso y rellenarlo con agua limpia para continuar cumpliendo su función protectora. Algunas corrientes adicionales sugieren, además, limpiar el espacio con sahumerios, abrir ventanas o incorporar sal gruesa para restablecer el equilibrio energético.

Qué significa que aparezcan burbujas en tu vaso y por qué no lo recomiendan Pixabay

Factores que afectan la formación de burbujas en el vidrio

Desde la física y la química, el fenómeno presenta una causa considerablemente más sencilla. De acuerdo con el meteorólogo Rick Watling, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), las burbujas son el resultado de factores tales como la temperatura y la presión atmosférica, sin intervenir ninguna causa paranormal.

El agua contiene gases disueltos, principalmente oxígeno y nitrógeno. Cuando se llena un vaso con agua fría del grifo y se deja en un ambiente cálido, el líquido se calienta y pierde la capacidad de retener esos gases. Al liberarse, los gases buscan puntos de anclaje en las pequeñas imperfecciones microscópicas del vidrio, que a primera vista parece liso, pero está repleto de irregularidades. En esos puntos, se generan y quedan adheridas las burbujas.

Un cambio en la presión atmosférica también puede acelerar este proceso: cuando la presión disminuye mientras el agua incrementa su temperatura, las moléculas de gas atrapadas se ven forzadas a escapar con mayor rapidez. El resultado visual permanece inalterado.

Agua del vaso: cuándo debes prestar atención

La presencia de burbujas en el agua no constituye un riesgo para la salud en condiciones normales. No obstante, existen circunstancias en las que resulta prudente descartarla.

Si las burbujas se acompañan de un olor extraño, un sabor metálico, turbidez o residuos visibles en el agua, la causa podría estar relacionada con contaminación, residuos de detergente en el recipiente o un inconveniente en la instalación. En esos casos, lo más prudente es no consumirla.

Para quienes practican el Feng Shui, se recomienda utilizar un vaso de vidrio transparente, llenarlo casi hasta el borde, ubicarlo en lugares estratégicos del hogar, como detrás de la puerta o en la mesita de noche y revisarlo a diario.