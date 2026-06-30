En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este martes, 30 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 227,75 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,23% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica un aumento en su valor.

Bitcoin Cash mostró en la última semana un avance del 4.13%, señal de un repunte reciente; no obstante, en el último año su cotización cayó un -59.25%, evidenciando una rentabilidad anual negativa. En conjunto, sugiere un desempeño volátil, con ganancias de corto plazo pero pérdidas pronunciadas en el horizonte anual.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 37.96%, es menor que la volatilidad anual del 55.32%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.