Confirmado | Alemania impedirá la entrada y salida del país a quienes tengan el pasaporte vigente pero no cumplan este requisito obligatorio.

Las autoridades alemanas confirmaron que los viajeros deberán cumplir con una condición indispensable para poder ingresar y salir del país, incluso si cuentan con el pasaporte vigente. La medida alcanza también a turistas y pasajeros que viajen dentro del espacio europeo y será controlada de manera estricta, especialmente por las aerolíneas.

Según las recomendaciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Alemania exige que toda la documentación presentada esté en vigor tanto al entrar como al abandonar el territorio. Además, en los próximos meses entrará en funcionamiento el nuevo sistema ETIAS, una autorización digital obligatoria para ciudadanos de países exentos de visado.

Trabajadores con planes de viaje que podrían experimentar retrasos en su regreso a EE.UU. (Fuente: Freepik)

Alemania advierte a europeos sobre entradas con documentos inválidos

El Gobierno alemán ha enfatizado que, para los ciudadanos europeos, tanto el DNI físico como el pasaporteson aceptables para acceder al país, siempre que ambos se encuentren vigentes a lo largo de toda la estancia, incluida la salida del territorio alemán. Las autoridades enfatizaron que las compañías aéreas, particularmente las de bajo coste, no permiten el embarque de pasajeros cuya documentación esté vencida. Esta normativa se aplica también a menores de edad.

Asimismo, se precisó que el DNI digital, el Libro de Familia, la tarjeta sanitaria, el carnet de conducir o certificados de nacimiento no serán aceptados como documentos de viaje bajo ninguna circunstancia. Debido al elevado número de incidentes de robo de documentación a turistas, se aconseja viajar con pasaporte además del DNI físico.

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ETIAS: requisitos y cuándo será obligatorio para ingresar a Alemania

La Unión Europea implementará el ETIAS, una autorización electrónica de viaje que será obligatoria para ingresar a Alemania y otros 29 países europeos. El sistema estará dirigido a ciudadanos de más de 60 países que se encuentran exentos de visado, abarcando todos los países de América Latina.

La autorización deberá tramitarse de forma online a través del sitio oficial de la Unión Europea y tendrá un costo de 7 euros; los menores de 18 años y los mayores de 70 quedarán exentos de este pago.

El permiso permitirá múltiples entradas de corta duración, de hasta 90 días y tendrá una vigencia de tres años o hasta el vencimiento del pasaporte utilizado en la solicitud.

Aunque se esperaba su implementación en un plazo más breve, las autoridades europeas han indicado que el sistema comenzará a funcionar durante el último trimestre de 2026 y se aplicará de forma progresiva en etapas transicionales hasta que su adopción sea obligatoria.

Viajar a Alemania: recomendaciones y controles

Las autoridades europeas indicaron que en la actualidad no existen restricciones específicas para viajar a Alemania y que todo el país es considerado una zona segura. Sin embargo, sugieren tomar precauciones en grandes ciudades y áreas turísticas.

Asimismo, recomiendan poseer la Tarjeta Sanitaria Europea para acceder a la cobertura médica dentro de la Unión Europea y contratar seguros de viaje que incluyan hospitalización o repatriación.

Adicionalmente, las autoridades recordaron que pueden establecerse controles en fronteras terrestres, por lo que todos los viajeros deberán portar documentación válida durante todo el trayecto.