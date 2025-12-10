Le dicen “la frontera del Sistema Solar”: qué es el Cinturón de Kuiper y cómo está formado. (Fuente: archivo)

El espacio exterior todavía guarda regiones misteriosas que desafían a la astronomía moderna, y una de las más fascinantes está ubicada más allá de la órbita de Neptuno. Se trata del Cinturón de Kuiper, un enorme anillo de cuerpos helados cuya existencia fue anticipada teóricamente por astrónomos hace décadas y confirmada recién en los años 90.

Según la Agencia Espacial Europea (ESA), los telescopios modernos han revelado cientos de objetos helados desplazándose lentamente en esta región exterior. Para los científicos, se trata de vestigios de la formación del Sistema Solar, fragmentos que nunca llegaron a convertirse en un planeta debido a la fuerte influencia gravitatoria de los gigantes gaseosos.

¿Qué es el Cinturón de Kuiper?

La NASA define al Cinturón de Kuiper como “un anillo de cuerpos helados situado fuera de la órbita de Neptuno”, donde se encuentra Plutón, su objeto más famoso. Es una vasta región en forma de disco, compuesta por rocas, hielo, planetas enanos y cometas de corto período.

El nombre rinde homenaje al astrónomo Gerard Kuiper, quien en 1951 sugirió que podrían existir cuerpos helados más allá de Neptuno. La ESA recuerda que, aunque no llegó a observarlos directamente, Kuiper aportó las ideas que más tarde darían forma al concepto moderno del cinturón.

El Cinturón de Kuipe es un vasto anillo más allá de la órbita de Neptuno. (Fuente: NASA Space Place).

¿Por qué le dicen “la frontera del Sistema Solar”?

Los astrónomos la llaman así porque marca el límite de la región dominada principalmente por los planetas y donde comienza el territorio más remoto y oscuro del Sistema Solar. La plataforma digital Starwalk ha explicado que el cinturón se extiende entre 30 y 55 unidades astronómicas del Sol, convirtiéndose en un umbral hacia espacios todavía más lejanos, como la nube de Oort.

Entre sus características principales se destacan las siguientes

Región exterior del Sistema Solar, más allá de Neptuno.

Compuesta por millones de cuerpos helados, restos de la formación del Sistema Solar.

Albergue de planetas enanos como Plutón, Eris, Haumea y Makemake.

Fuente de cometas de corto período, que pueden ser desviados hacia el Sol por influencia de Neptuno.

Objetos diversos en tamaño, desde pequeñas rocas hasta cuerpos de más de 2300 km de diámetro.

Órbitas lentas, ya que los objetos pueden tardar siglos en completar una vuelta alrededor del Sol.

Hipótesis del Planeta Nueve, propuesta tras estudiar la peculiar concentración de órbitas de varios objetos.

El Cinturón de Kuiper es un vasto anillo ubicado más allá de la órbita de Neptuno. (Foto: Freepik).

¿Cómo fue el descubrimiento del Cinturón de Kuiper?

Aunque Gerard Kuiper y Kenneth Edgeworth predijeron su existencia teórica, ninguno la observó. Starwalk ha detallado que las primeras sospechas surgieron tras el descubrimiento de Plutón en 1930, pero pasaron décadas antes de obtener pruebas directas.

Por su parte, la ESA ha recordado que recién en 1992 los astrónomos David Jewitt y Jane Luu detectaron el primer objeto del cinturón: 1992 QB1, confirmando así las ideas adelantadas por Kuiper. Seis meses después hallaron el segundo objeto, abriendo un nuevo campo para la astronomía moderna.

Desde entonces, la NASA ha catalogado unos 2000 objetos del cinturón, y la misión New Horizons se convirtió en la primera en explorarlo de cerca, visitando Plutón en 2015 y sobrevolando al objeto Arrokoth en 2019, el mundo más lejano observado por una nave espacial.