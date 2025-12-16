Cuáles son los alimentos que no se deben consumir por la noche para mejorar el descanso y evitar el aumento de peso según expertos en nutrición.

Una alimentación equilibrada no solo se define por los alimentos que se ingieren, sino también por el horario en el que se consumen. Cenar tarde y de forma copiosa puede tener efectos negativos sobre el metabolismo, la calidad del descanso y el control del peso corporal.

Por esta razón, diversos nutricionistas han advertido sobre cinco alimentos que deberían evitarse durante la noche. Su alto contenido calórico o su difícil digestión puede afectar tanto el sueño como el funcionamiento general del organismo.

Optar por cenas ligeras con alimentos frescos favorece una digestión adecuada y un descanso reparador.

Cuáles son los alimentos que se deben evitar en la cena

Durante las horas nocturnas, el cuerpo entra en una fase de menor actividad metabólica. Ingerir comidas inadecuadas antes de dormir puede provocar insomnio, digestiones pesadas y un aumento progresivo de peso. Un estudio de la Universidad de Harvard publicado en Cell Metabolism señaló que cenar en las cinco horas previas al sueño está asociado a un mayor riesgo de obesidad.

1. Pastas

Los platos a base de harinas refinadas, como las pastas, contienen una carga glucémica elevada. Si bien son fuente de energía, su consumo nocturno puede derivar en almacenamiento de grasa debido a la reducción de gasto calórico durante el sueño. Algunos estudios matizan estos efectos, pero el consenso apunta a evitarlas en cenas regulares.

2. Quesos y postres lácteos

Los quesos curados, natillas, helados y postres lácteos suelen ser ricos en grasas saturadas y azúcares. Esta combinación dificulta la digestión y puede generar incomodidad estomacal durante la noche. Además, su alto contenido calórico puede contribuir al sobrepeso si se ingiere con frecuencia en horario nocturno.

3. Embutidos y carnes rojas

Estudios como el publicado en Aging and Disease indican que una cena rica en carnes rojas y embutidos puede perjudicar la calidad del sueño y provocar inflamación. Estos alimentos, por su contenido en grasas y sodio, también están relacionados con un aumento del riesgo cardiovascular.

4. Comidas ultraprocesadas

Hamburguesas, pizzas congeladas, snacks y otros productos ultraprocesados poseen aditivos, grasas trans y azúcares ocultos. Su consumo nocturno no solo dificulta la digestión, sino que interfiere con el ritmo circadiano y favorece el almacenamiento de grasa.

5. Bebidas con cafeína

Café, refrescos de cola y tés con alto contenido en cafeína deben evitarse por la noche. Aunque no influyen directamente en el aumento de peso, su efecto estimulante puede alterar el ritmo cardíaco y provocar insomnio, lo cual repercute negativamente en el metabolismo.

Cuándo es el mejor momento para cenar y qué se recomienda

Los expertos sugieren que la cena debe realizarse al menos dos o tres horas antes de dormir. Se recomiendan comidas ligeras que incluyan vegetales, proteínas magras como pescado blanco o legumbres, y porciones moderadas de hidratos de carbono complejos.Incorporar hábitos alimentarios adecuados no solo mejora la calidad del sueño, sino que también contribuye al control del peso corporal y a una mejor salud metabólica general.