El vínculo histórico entre Canadá y Estados Unidos atraviesa un momento de tensión inédita en el ámbito estratégico. Por primera vez en más de cien años, el ejército canadiense ha analizado de forma teórica cómo respondería ante una posible invasión estadounidense, un escenario que hasta ahora se consideraba impensable entre dos aliados tradicionales.

La información fue revelada en Toronto por el diario The Globe and Mail y confirmada por dos altos funcionarios del Gobierno canadiense, según despachos de EFE. El análisis no constituye un plan militar operativo, pero sí refleja un cambio profundo en la percepción de seguridad nacional de Ottawa.

El contexto político es clave. Desde su victoria en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado “en numerosas ocasiones su interés en anexionarse Canadá y convertirla en el 51 estado de EE.UU.”, un discurso que ha encendido alertas en el estamento militar canadiense.

El ejército canadiense y el escenario de una invasión estadounidense

Según explicó The Globe and Mail, el ejército canadiense elaboró “un esquema teórico sobre una posible respuesta de Canadá a una invasión de Estados Unidos”. Se trata de un ejercicio de modelización que evalúa escenarios extremos sin llegar al diseño detallado de operaciones militares.

El periódico subrayó que este ejercicio es “un paso diferente, e inferior, a la realización de un plan militar”, ya que no contempla la ejecución concreta de maniobras ni despliegues sobre el terreno.

Aun así, el solo hecho de que el ejército canadiense contemple la invasión estadounidense a Canadá supone “una señal del dramático cambio de las relaciones entre los dos países vecinos”, de acuerdo con los funcionarios citados por el rotativo y recogidos por EFE.

Tácticas de guerrilla ante la superioridad militar de EE.UU.

El análisis parte de una premisa clara: la desventaja estructural de Canadá frente a la potencia militar estadounidense. El modelo indica que las fuerzas canadienses “no podrían resistir más de una semana, en el mejor de los casos, a las fuerzas estadounidenses”.

Ante ese escenario, la respuesta canadiense se basaría en “tácticas similares a las utilizadas por los afganos contra Rusia y Estados Unidos en el siglo XX”, según confirmaron los altos funcionarios al The Globe and Mail.

Estas tácticas incluirían una guerra de guerrillas con “emboscadas y sabotaje realizadas por pequeñas unidades paramilitares o de civiles armados”, una estrategia pensada para prolongar el conflicto y elevar el coste de una ocupación.

El papel de Donald Trump y el giro en la relación bilateral

Los funcionarios gubernamentales citados por el periódico señalaron que consideran “improbable que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordene la invasión de Canadá”. Uno de ellos destacó además que “las relaciones entre los militares de los dos países son positivas y que siguen colaborando en proyectos de defensa comunes”.

Sin embargo, la retórica política ha alterado el clima de confianza. Trump ha reiterado su interés en la anexión de Canadá y ha cuestionado su capacidad defensiva, especialmente en regiones estratégicas.

La cadena NBC informó que Trump “ha aumentado sus quejas sobre la vulnerabilidad canadiense en el Ártico”, un argumento que también utiliza para justificar sus aspiraciones de anexión de Groenlandia.

Reino Unido y Francia como apoyo estratégico

El modelo teórico elaborado por las fuerzas armadas canadienses contempla la posibilidad de solicitar ayuda internacional. En concreto, anticipa que Canadá recurriría al respaldo de “dos países europeos con armas nucleares, el Reino Unido y Francia”.

Ottawa mantiene una relación histórica y cultural estrecha con ambos. “El monarca británico es también el jefe de Estado constitucional de Canadá”, mientras que Quebec, cuyo único idioma oficial es el francés, conserva “un fuerte vínculo con París”.

Estos lazos explican por qué Londres y París aparecen como socios clave en un escenario extremo de invasión estadounidense a Canadá, según la modelización citada por EFE.