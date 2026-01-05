Las 5 marcas de coches más confiables y con menos gastos de mantenimiento.

En esta noticia Coches más económicos para reparar y mantener

Para cambiar el auto o adquirir uno nuevo, los conductores suelen buscar cuál es la mejor alternativa a su alcance que responda a sus gustos y preferencias. Sin embargo, es necesario tener en cuenta cuáles son los modelos de coches que serán más fáciles de reparar en caso de necesitar arreglos.

Por ello, el portal especializado en automóviles CarEdge han elaborado un informe con las marcas de vehículos que son las mejores y más baratas para mantener.

Las mejores marcas de coches, según CarEdge (foto: archivo).

El informe creado por la firma estadounidense CarEdge y compartido por Neomotor detalló cuáles son las marcas más confiables y que menos mantenimiento necesitarán durante los primeros diez años de uso. Estas son las siguientes:

1. Toyota

En el primer puesto del ranking de marcas con menor coste de mantenimiento aparece Toyota. Los modelos de la firma japonesa tienen una media de USD 5996 en gastos de mantenimiento y reparación durante los primeros diez años de vida.

2. Tesla

En segundo lugar, los coches de Tesla aparecen en segundo lugar, ya que, por tener menos piezas, requiere menos mantenimiento y de desgaste en su motor con un promedio de gastos de USD 5867 en reparaciones.

3. Lexus

La marca Lexus aparece en el tercer puesto de la lista de CarEdge, con un coste medio en reparaciones de USD 7786 y un 17,20% de posibilidades de que un coche requiera una reparación importante durante los primeros diez años.

4. Mitsubishi

Según los expertos, los modelos Mitsubishi tienen un promedio de USD 7787 en costes de mantenimiento y la probabilidad de que sufran una avería importante es de un 18,18%.

5. Honda

En quinto y último lugar aparece la marca Honda, ya que los primeros diez años de uso de un modelo de esta marca, se invertirán USD 7827 en costes de mantenimiento y reparación.