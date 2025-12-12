Un electrodoméstico de Lidl se ha convertido en uno de los más buscados por su precio rebajado y su utilidad para la limpieza profunda del hogar.

Mantener el hogar impecable es una de las prioridades de muchos consumidores españoles, especialmente en temporada de fiestas o con mascotas y niños en casa. La limpieza profunda suele requerir tiempo, esfuerzo y a veces equipos costosos, lo que explica por qué los aparatos que prometen facilitar estas tareas captan tanta atención.

En ese contexto, Lidl ha puesto a la venta un limpiador para tapicerías y alfombras que ya está conquistando a muchos de sus consumidores. Con un descuento de más del 10% respecto a su precio habitual, muchos compradores lo consideran una oportunidad para renovar la limpieza del hogar sin gastar una fortuna.

El limpiador de tapicerías y alfombras SilverCrest es uno de los electrodomésticos más demandados del momento. Lidl

Qué ofrece este producto que ayuda a limpiar la casa

El limpiador de tapicerías y alfombras SilverCrest que comercializa Lidl está diseñado para facilitar la limpieza en textiles domésticos como sofás, colchones, alfombras o incluso asientos de coche.

Según la ficha del producto, este equipo cuenta con un depósito de agua limpia de 2,5 litros y uno de agua sucia de 1,9 litros, lo que permite trabajar sin tener que rellenar constantemente. También dispone de una potencia de succión de 17 kPa y 800 W, que ayudan a aspirar suciedad húmeda y polvo sin demasiada dificultad.

El diseño compacto y ligero facilita su transporte por distintas estancias, y viene con accesorios como cepillos de limpieza de distintos tamaños que mejoran el acceso a zonas difíciles.

Este modelo, además, incluye 100 ml de limpiador para tapicerías y alfombras, lo que permite comenzar la limpieza nada más comprarlo sin necesidad de adquirir detergentes adicionales.

Su precio competitivo también es un punto a favor. Con un descuento del 12% sobre el precio original de 79,99 euros, este limpiador de tapicerías y alfombras marca Silvercrest se puede comprar a tan solo 69,99 euros.

Cuáles son las ventajas de utilizar un limpiador de tapicerías y alfombras

El uso de un limpiador de tapicerías y alfombras permite realizar una limpieza profunda que va más allá de la aspiración tradicional. Este tipo de dispositivos combinan agua, detergente y succión, lo que ayuda a desprender suciedad incrustada, restos de polvo y manchas que no se eliminan con métodos en seco.

Son especialmente útiles en sofás, colchones, alfombras y asientos de coche, donde la suciedad suele acumularse en las fibras.

Este electrodoméstico permite limpiar sofás, alfombras y otros textiles del hogar sin recurrir a servicios profesionales. Lidl

Otra de sus ventajas es la mejora de la higiene del hogar. Al aspirar el agua sucia tras el lavado, estos aparatos contribuyen a reducir ácaros, restos orgánicos y olores persistentes, algo relevante en viviendas con mascotas, niños o personas alérgicas.

Según expertos en limpieza doméstica, este sistema permite mantener los textiles en mejor estado y alargar su vida útil frente al desgaste que producen otros métodos más agresivos.