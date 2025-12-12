En esta noticia
Mantener el hogar impecable es una de las prioridades de muchos consumidores españoles, especialmente en temporada de fiestas o con mascotas y niños en casa. La limpieza profunda suele requerir tiempo, esfuerzo y a veces equipos costosos, lo que explica por qué los aparatos que prometen facilitar estas tareas captan tanta atención.
En ese contexto, Lidl ha puesto a la venta un limpiador para tapicerías y alfombras que ya está conquistando a muchos de sus consumidores. Con un descuento de más del 10% respecto a su precio habitual, muchos compradores lo consideran una oportunidad para renovar la limpieza del hogar sin gastar una fortuna.
Qué ofrece este producto que ayuda a limpiar la casa
El limpiador de tapicerías y alfombras SilverCrest que comercializa Lidl está diseñado para facilitar la limpieza en textiles domésticos como sofás, colchones, alfombras o incluso asientos de coche.
Según la ficha del producto, este equipo cuenta con un depósito de agua limpia de 2,5 litros y uno de agua sucia de 1,9 litros, lo que permite trabajar sin tener que rellenar constantemente. También dispone de una potencia de succión de 17 kPa y 800 W, que ayudan a aspirar suciedad húmeda y polvo sin demasiada dificultad.
El diseño compacto y ligero facilita su transporte por distintas estancias, y viene con accesorios como cepillos de limpieza de distintos tamaños que mejoran el acceso a zonas difíciles.
Este modelo, además, incluye 100 ml de limpiador para tapicerías y alfombras, lo que permite comenzar la limpieza nada más comprarlo sin necesidad de adquirir detergentes adicionales.
Su precio competitivo también es un punto a favor. Con un descuento del 12% sobre el precio original de 79,99 euros, este limpiador de tapicerías y alfombras marca Silvercrest se puede comprar a tan solo 69,99 euros.
Cuáles son las ventajas de utilizar un limpiador de tapicerías y alfombras
El uso de un limpiador de tapicerías y alfombras permite realizar una limpieza profunda que va más allá de la aspiración tradicional. Este tipo de dispositivos combinan agua, detergente y succión, lo que ayuda a desprender suciedad incrustada, restos de polvo y manchas que no se eliminan con métodos en seco.
Son especialmente útiles en sofás, colchones, alfombras y asientos de coche, donde la suciedad suele acumularse en las fibras.
Otra de sus ventajas es la mejora de la higiene del hogar. Al aspirar el agua sucia tras el lavado, estos aparatos contribuyen a reducir ácaros, restos orgánicos y olores persistentes, algo relevante en viviendas con mascotas, niños o personas alérgicas.
Según expertos en limpieza doméstica, este sistema permite mantener los textiles en mejor estado y alargar su vida útil frente al desgaste que producen otros métodos más agresivos.