Los tápers de plástico de siempre tienen competencia. Lidl acaba de incorporar a su catálogo una bolsa isotérmica con recipientes porta alimentos que no solo mantiene la comida a la temperatura adecuada durante horas, sino que además es cómoda, resistente y muy asequible.

Este producto ha captado la atención de quienes necesitan llevar el almuerzo al trabajo, a clase o de excursión. Fabricada con materiales reciclados, tiene un precio de apenas 9,99 euros y ya se puede comprar en su web oficial o en tiendas físicas de toda España.

Cómo es la nueva bolsa isotérmica con fiambreras de Lidl

La propuesta de Lidl destaca por su diseño compacto, moderno y funcional, desarrollada por la marca Livarno Home. El set incluye una bolsa térmica fabricada con poliéster 100 % reciclado y cuatro fiambreras a prueba de fugas: dos grandes (900 ml) y dos pequeñas (200 ml). Todos los recipientes están libres de BPA y son aptos para el lavavajillas y el microondas.

El interior está aislado térmicamente y cuenta con un acumulador de frío para mantener la temperatura durante varias horas. Dispone además de una solapa frontal con red integrada, asa de transporte, correa ajustable y cremalleras YKK de alta calidad. Todo el conjunto está certificado por el Global Recycled Standard (GRS), que garantiza la trazabilidad del material reciclado.

Características destacadas

Cuatro recipientes incluidos (dos de 900 ml y dos de 200 ml)

Material sin BPA

A prueba de fugas

Resistencia de -20 °C a 80 °C

Correa desmontable y compartimentos con red

Precio: 9,99 euros

Ventajas frente al tupper tradicional

A diferencia del típico tupper, esta solución incorpora todo lo necesario en un solo sistema de transporte. No solo evita que los alimentos se mezclen o pierdan temperatura, sino que también mejora la organización, higiene y comodidad para quienes comen fuera de casa.

La bolsa térmica Lidl permite transportar varios platos en recipientes independientes, sin necesidad de cargar con bolsas adicionales. Además, su estética sobria y su bajo peso la hacen ideal tanto para entornos laborales como para actividades al aire libre.

En un contexto en el que se priorizan los productos sostenibles, esta opción también responde a la creciente demanda de alternativas ecológicas. Su fabricación con materiales reciclados y el cumplimiento con estándares medioambientales la convierten en una elección responsable.

Dónde comprarla y por qué está generando tanto interés

La bolsa isotérmica está disponible en las tiendas físicas de Lidl y en su tienda online. Su precio de 9,99 euros la sitúa por debajo de la mayoría de las opciones similares del mercado, lo que ha hecho que las unidades se agoten rápidamente.

El set de bolsa térmica y recipientes de Lidl incluye acumulador de frío, correa ajustable y recipientes sin BPA.

Guía para adquirir la nueva bolsa isotérmica de Lidl

Este producto responde a una tendencia creciente: cada vez más personas optan por llevar comida preparada desde casa, ya sea para ahorrar, alimentarse mejor o evitar el uso de envases desechables. La solución que ofrece Lidl permite hacerlo de forma organizada y sin sacrificar comodidad.

Además, su versatilidad la convierte en una buena opción para padres que preparan almuerzos escolares, estudiantes universitarios o trabajadores que comen fuera de casa a diario. Incluso es útil para quienes practican senderismo o van de picnic.